Fındıkla aşkı yakala

bedensel hem de zihinsel yorgunluğu gideren, aşk hayatına da katkı sağlıyor. Enerjiyi artıran fındık, afrodizyak etkisiyle cinsel gücü de artırıyor.KALP krizi riskini azaltır.KAN şekerinin yükselmesini engeller.KANSERDEN korur.Cildin erken kırışmasını engeller.