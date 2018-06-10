Fındıkla aşkı yakala

Hem bedensel hem de zihinsel yorgunluğu gideren fındık, aşk hayatına da katkı sağlıyor. Enerjiyi artıran fındık, afrodizyak etkisiyle cinsel gücü de artırıyor. Fındığın faydaları şöyle sıralanıyor...
TANSİYONU dengeler.
KALP krizi riskini azaltır.
KEMİKLERİ kuvvetlendirir.
KAN şekerinin yükselmesini engeller.
BAĞIRSAKLARI yumuşatır. Kabızlığı bitirir.
KANSERDEN korur.
SİNİR sistemini destekler.
Cildin erken kırışmasını engeller.
KATARAKTA karşı koruma sağlar.
TANSİYONU dengeler.
KALP krizi riskini azaltır.
KEMİKLERİ kuvvetlendirir.
KAN şekerinin yükselmesini engeller.
BAĞIRSAKLARI yumuşatır. Kabızlığı bitirir.
KANSERDEN korur.
SİNİR sistemini destekler.
Cildin erken kırışmasını engeller.
KATARAKTA karşı koruma sağlar.
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