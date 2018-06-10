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İMSAKİYE RAMAZAN
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Canım ablam

Canım ablam
Şanlıurfa'da yaşayan 16 yaşındaki Feride Kırmaz, kardeşlerine yeni bir hayat verdi. Öyle ki genç kızın kardeşi Esmanur'un (12) doğuştan anemisi hastası olduğunu belirlendi. Doktorlar, "Tek çare ilik nakli" dedi. İliği uyumlu çıkan Feride'nin sayesinde minik Esmanur iyileşti. Tam sıkıntılar bitti derken Feride'nin 6 yaşındaki kardeşi Aylin'de de bu hastalığın olduğu belirlendi. Feride, bu kez de küçük kardeşine ilik verdi. 2 kardeşini sağlığına kavuşturan Feride, "Onlar için canım feda" dedi.
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