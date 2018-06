bu yıl milyonlar kutlayacak Babalar Günü 'nü. Milyonlar haykıracak babasına olan sevgisini... "Benim babam bambaşka" diyecekler! Kimisi de kırgın olacak, eksik kalmış bir yanıyla... Her ne olursa olsun, herkes için özel bir yere sahiptir kendi babası. Koruyan, kollayandır... Her zaman sevgisini gösteremese de yanımızda olduğunu her an hissettirendir.Baba olunca sorumluluk kazanan babalar aslında her şeyiyle çocuğuna kadar hayatını ve nasıl herkesin annesi kendi meleği ise, herkesin babası da kendi kahramanıdır. İşte Babalar Günü'ne özel haberimizde Psikolojik Danışman Tuğba Gürçağ, baba olmanın bir erkek için ne kadar anlamlı olduğuna değindi ve önerilerde bulundu. Farklı mesleklerden tam 6 baba ise duygularını bizimle paylaştı...olmak, bir erkeğin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biridir. Belki de hayatı boyunca vazgeçmeyeceği tek sorumluluğu; anne ve baba olmaktır. Ayrıca sadece sorumluluğun farkında olmanın yanı sıra kendini sürekli geliştirmesi ve yetiştirmesi gereken bir görevdir ebeveyn olmak. Anne-baba olmak; bebek sahibi olma kararı ile gündeminizin merkezinde yer almaya başlar. Anneler büyüyen karınları ve hormonel değişiklileriyle uğraşırken, babalar bu bedensel değişiklikleri dışarıdan izlerler. Anneler, babalara oranla ebeveynlik rolü açısından daha şanslıdırlar, çünkü anne olmak toplum tarafından sık vurgulanır. Ancak baba olmanın bedensel olarak yaşanan bir süreci olmaması sebebiyle erkekler belki de ebeveynliğe 1-0 geride başlar. Bu nedenle babalar hamileliğin ilk aylarından itibaren eşlerinin en büyük destekçisi olmalı, hamilelik süreciyle ilgili yazılmış kaynak kitap ve makaleleri okumalı, doktor kontrollerine eşleriyle birlikte gitmeli ve duygularının farkına varmalıdırlar. Bazı babalar bu süreçlerin dışında kalabilir. Babaların psikolojik olarak rollerine hazır olması için mutlaka bu süreçte yer almaları, yaşadıkları kaygılarını yakınlarıyla paylaşarak dindirmeye çalışmaları, daha önce baba olmuş arkadaşlarının tecrübelerinden faydalanmaları, kendi babalarıyla yaşadıklarını ve paylaştıklarını hatırlamaları, çocuklarına yaşatmak istediklerini hayal etmeleri ve planlamaları işe yarayacaktır.iletişiminiz arttıkça; gülümsemeler, sesinizi tanımalar ve sesinize yönelmeler yoğunlaştıkça, ebeveyn olmanın keyfini iyice çıkarmaya başlarsınız. Hatta bebeğiniz konuşmaya başlayıp ilk kelimesi de "baba" olunca, neredeyse tüm babalar bunu herkese anlatır ve mutluluklarını paylaşırlar. Çocukluk dönemiyle birlikte, hem babaların baba olma becerileri hem de çocukların yaş dönemlerine uygun becerileri geliştikçe, oyunlar oynanmaya başlanır ve karşılıklı iletişim zenginleşerek artar. Çocuklarla parka gitmek, onları sosyal aktivitelere götürmek, okul çağı ile birlikte ders çalışmak, ödev yapmak, proje ve dönem ödevlerinde destekleyici olmak, ergenlik dönemiyle birlikte dönemsel gelişim özelliklerini paylaşmak, arkadaş ilişkileri konusunda paylaşımcı olmak, yaşam tecrübelerini paylaşmak; baba-çocuk ilişkisini mutlaka zenginleştirecektir.Vazgeçemeyeceğiniz bir sorumluluktur.Bir çocuğun hayatta ilk güvendiği kişi olmaktır.Koşulsuz sevmektir.Gerçek bir aile olmak demektir.Çocuklarınızın geleceğe kaygıyla baktıkları noktada onlara güven vermektir.Yetişkinlerin de oyun oynaması demektir.