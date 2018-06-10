Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kala uzmanlar bayram sofraları konusunda uyardı. Diyetisyen Banu Süzen, bayramda aşırı tüketilen yemeklerin ve tatlıların tat kaçırmaması için tavsiyelerini sıraladı. Özellikle aşırı tatlı tüketimine karşı kalp, şeker ve tansiyon hastalarını daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. "Oruç sonrası olan bu dönemin vücudun yavaşlayan metabolizmasını düzenlemesi, dengeye girmesi için bir fırsat" ifadesini kullandı. Bayramda ilk olarak güzel bir kahvaltıya güne başlanmasını tavsiye eden Süzen, önerilerini şöyle sıraladı: "Ev yapımı çorbalar ve sebze yemekleri tavsiye edilmeli. Ana yemek sonrasında şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyve tatlıları tüketilmeli. Şerbetli tatlılardan vazgeçemiyorsanız, bayram süresince mümkün olduğu kadar arzuladığınız miktarın yarısını yemek ve izleyen öğünde de sebze ağırlıklı yemekler yemek aşırı enerji alımını bir miktar önleyecektir."
Bayramda tadınız kaçmasın
Etiketler: Bayramda , TATLI KRİZİ , tatlı tüketimi
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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