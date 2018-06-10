;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kontrol kalemi
  2. ‘Çaktırmadan’ estetik

ne özel mesajlar

Babalar gününe özel mesajlar
ÜZERINE sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum.
SINIRSIZ bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.
EVIMIZIN güneşi bir tanesisin babam, kucak dolusu sevgi ve saygılarımla kocaman öpüyorum. n kutlu olsun.
FEDAKÂRLIK, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.
BABAM olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacım.
HAYATIN anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar