Artık gülecek!

Delirten hastalığa yakalanıp tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk'ün tedavisi için harekete geçildi. Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Sunay Öztürk, hep bembeyaz dişleri olsun istedi. Dişlerine zirkonyum kaplama yaptırmak için 10 bin lira kredi bile çekti. Ancak iddiaya göre azı dişinde ağrısı olmasına rağmen kaplama işlemi gerçekleşti. Dişindeki ağrı, bir türlü geçmeyen Öztürk, çaresiz kalınca doktor doktor gezdi. Yaklaşık 1.5 ayda 32 dişini çektirip ağrılarından kurtulmayı beklese de, işler istediği gibi gitmedi! Beyin ve sinir cerrahına giden Öztürk, 'delirten hastalık' diye bilinen 'trigeminal nevralji' olduğunu öğrendi. Beyin ameliyatı bile geçirdi. Ama ağrılar onu terk etmedi! Talihsiz kadına Türkiye kol kanat gerdi. Antalya Yardımlaşma Platformu üyeleri ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi devreye girdi.