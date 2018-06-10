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108 yıllık kutlama

, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olmasını istedi. 1910’da da bu konuda ilk adım atıldı

108 yıllık kutlama
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan , Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir. Bu yüzden Babalar Günü, haziran ayında kutlanır.

RESMİ TATİL
Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan 'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.


Sonora Smart Dodd
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