Görünmez kaza, Eskişehir'de yaşandı! Merkeze bağlı Karagözler Mahallesi'nde oturan Akdemir, dubleks evinin 2. kattaki banyosuna çıktı. Duş aldı. Sonra da saçlarını kurutmak için fön makinesini fişe taktı. İşte o anda belki de hayatının en büyük hatasını yaptı. Çünkü evde biriken doğal gaz bomba gibi patladı. Talihsiz adam, ağır şekilde yaralandı. O sırada yan odada bulunan eşi ve 3 çocuğu, şans eseri kurtulmayı başardı. Hemen hastaneye kaldırılan Akdemir, yanık ünitesinde yoğun bakıma alındı. Ailesi ise yetkilileri suçladı: Doğal gaz borusu, kanalizasyon ile yan yana yapıldı. Buradan sızan gaz, tuvaletten banyomuza kadar çıktı. Evimizi başımıza yıktı.
Ne şehit ne gazi...
Eskişehir’de İbrahim Akdemir, saç kurutma makinesini fişe taktı. Evde biriken gaz bir anda patladı. Ağır yaralanan adam, mumya gibi sarıldı
- 09 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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