Türkoğlu: Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yapıyoruz

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yıkılan ve yerini yeni tesise bırakacak Abdi İpekçi Spor Salonu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.



YIKIMI UNUTTURACAK

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun Türk sporu için önemli bir yeri olduğunu belirten Türkoğlu, "Abdi İpekçi'yi geleceğimize yönelik bir tesis için yıkmak zorunda kaldık. Yapacağımız tesis, bu yıkımı unutturacaktır. İnşallah onu sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Türk sporuna kazandıracağız. Kendilerine burada bu desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza bu projeyi sunduğumuzda kendileri çok beğendi ve mutlu oldu. İnşallah bu tesisi Türk basketboluna kazandırırız."diye konuştu.