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Türkoğlu: Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yapıyoruz

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın desteğiyle Abdi İpekçi’nin yerine daha iyi bir tesis yapıyoruz” dedi

Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yapıyoruz
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yıkılan ve yerini yeni tesise bırakacak Abdi İpekçi Spor Salonu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

YIKIMI UNUTTURACAK
Abdi İpekçi Spor Salonu'nun Türk sporu için önemli bir yeri olduğunu belirten Türkoğlu, "Abdi İpekçi'yi geleceğimize yönelik bir tesis için yıkmak zorunda kaldık. Yapacağımız tesis, bu yıkımı unutturacaktır. İnşallah onu sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Türk sporuna kazandıracağız. Kendilerine burada bu desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza bu projeyi sunduğumuzda kendileri çok beğendi ve mutlu oldu. İnşallah bu tesisi Türk basketboluna kazandırırız."diye konuştu.
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