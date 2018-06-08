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erken nedeni

Stres erken menopoz nedeni
Ülkemizde kadınlar ortalama 47, 'da ise 51 yaşında a giriyor. Yumurtalık rezervinin sona ermesiyle ortaya çıkan menopoza 40 yaşından önce girilmesi, "erken menopoz" olarak kabul ediliyor. Op. Dr. Nuri Ceydeli genetik faktörler, kötü beslenme ve gibi faktörlerin erken menopoz nedeni olduğunu belirtiyor.
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