Stres erken menopoz nedeni

Ülkemizde kadınlar ortalama 47, Avrupa'da ise 51 yaşında menopoza giriyor. Yumurtalık rezervinin sona ermesiyle ortaya çıkan menopoza 40 yaşından önce girilmesi, "erken menopoz" olarak kabul ediliyor. Op. Dr. Nuri Ceydeli genetik faktörler, kötü beslenme ve stres gibi faktörlerin erken menopoz nedeni olduğunu belirtiyor.
Etiketler: Nuri Ceydeli , Avrupa , menopoz , Stres
- 08 Haziran 2018, Cuma
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