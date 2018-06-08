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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Milyonların milyoneri
  2. Polisiye hikaye!

‘Oğluma iyi bakın’

’da bunalımdaki baba, falezlere çıktı. ‘Ona iyi bakın’ diyerek oğlunu vatandaşlara bıraktı. 35 metre yükseklikten denize atladı. O anlar kameralara yansıdı

‘Oğluma iyi bakın’
Oğlunu vatandaşlara bırakan adam a teşebbüs etti. Olay dün 'da meydana geldi. Evde eşiyle tartıştığı öne sürülen C.A. (32), 6 yaşındaki oğlu S.A. ile birlikte dışarı çıktı. Çocuğunu 'oğluma iyi bakın' diyerek bir vatandaşa bıraktı. Ardından falezlere çıktı. Burada bir süre bekledi. Durumu fark edenler polisi aradı. C.A. 35 metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı. Düşme anı saniye saniye görüntülendi. Ekipler, denize atlayan C.A.'yı botla kurtardıktan sonra kıyaya çıkartarak ambulansla hastaneye kaldırdı.

DURUMDAN HABERİ YOK !
Bölgedeki kalabalık da olay anını şok içerisinde saniye saniye izledi. Öte yandan C.A.'nın oğlunu bıraktığı vatandaşların ihbarı üzerine polis, bölgede yaptığı araştırmada 6 yaşındaki S.A.'yı parkta beklerken buldu. Babasının atladığından haberi olmayan minik çocuğun şaşkın bakışları yürekleri burktu.

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