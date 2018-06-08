Oğlunu vatandaşlara bırakan adam intihara teşebbüs etti. Olay dün Antalya'da meydana geldi. Evde eşiyle tartıştığı öne sürülen C.A. (32), 6 yaşındaki oğlu S.A. ile birlikte dışarı çıktı. Çocuğunu 'oğluma iyi bakın' diyerek bir vatandaşa bıraktı. Ardından falezlere çıktı. Burada bir süre bekledi. Durumu fark edenler polisi aradı. C.A. 35 metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı. Düşme anı saniye saniye görüntülendi. Ekipler, denize atlayan C.A.'yı botla kurtardıktan sonra kıyaya çıkartarak ambulansla hastaneye kaldırdı.
DURUMDAN HABERİ YOK !
Bölgedeki kalabalık da olay anını şok içerisinde saniye saniye izledi. Öte yandan C.A.'nın oğlunu bıraktığı vatandaşların ihbarı üzerine polis, bölgede yaptığı araştırmada 6 yaşındaki S.A.'yı parkta beklerken buldu. Babasının atladığından haberi olmayan minik çocuğun şaşkın bakışları yürekleri burktu.
DURUMDAN HABERİ YOK !
Bölgedeki kalabalık da olay anını şok içerisinde saniye saniye izledi. Öte yandan C.A.'nın oğlunu bıraktığı vatandaşların ihbarı üzerine polis, bölgede yaptığı araştırmada 6 yaşındaki S.A.'yı parkta beklerken buldu. Babasının atladığından haberi olmayan minik çocuğun şaşkın bakışları yürekleri burktu.
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