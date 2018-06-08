PROF. Dr. Deniz Gökalp, ülkemizde her 100 kişiden 35'inin obez olduğunu söyledi. Fazla fast-food tarzı beslenme, hazır gıda tüketimi ve hareketsiz yaşamın obeziteyi tetiklediğini söyledi ve ekledi: Aşırı kilo, diyabetten uyku apnesine, kanserden hipertansiyona kadar birçok ciddi hastalığa davetiye çıkarıyor. Kadınlarda görülen tüylenme, kısırlık ve cinsel işlev bozukluklarını nedeni de obeziteyle ilişkilendiriliyor. Hastalık, tibbi diyet, egzersiz, ilaç ve gerekirse obezite cerrahisiyle tedavi edilebiliyor.
Obezite kanser eder
- 08 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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