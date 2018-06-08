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Obezite eder

Obezite kanser eder
PROF. Dr. Deniz Gökalp, ülkemizde her 100 kişiden 35'inin obez olduğunu söyledi. Fazla fast-food tarzı beslenme, hazır gıda tüketimi ve hareketsiz yaşamın tetiklediğini söyledi ve ekledi: Aşırı kilo, diyabetten uyku apnesine, kanserden hipertansiyona kadar birçok ciddi hastalığa davetiye çıkarıyor. Kadınlarda görülen tüylenme, kısırlık ve cinsel işlev bozukluklarını nedeni de obeziteyle ilişkilendiriliyor. Hastalık, tibbi diyet, egzersiz, ilaç ve gerekirse obezite cerrahisiyle tedavi edilebiliyor.
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