Prenses annesiz kaldı

Genç anne trafik kazasında hayatını kaybetti. İki çocuğu yetim kaldı. Olay dün Nevşehir'de yaşandı. 27 yaşındaki Yasemin Tunç, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atarak şarampole yuvarlandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kazayı fark eden diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, sürücü Tunç'a ilk müdahaleyi yaptı. Talihsiz kadın daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir görgü tanığı ise "Defalarca takla attı" dedi. Evli ve 2 çocuk annesi Yasemin Tunç Kurşunlu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Trafik kazasında hayatını kaybeden Yasemin Tunç'un 6 yaşındaki kızı Buse'nin anaokulu mezuniyet töreni fotoğraflarını, "Annesinin prensesi büyümüş de diploma alıyoruz canımın içi dünyam" notuyla paylaştığı görüldü.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kazayı fark eden diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, sürücü Tunç'a ilk müdahaleyi yaptı. Talihsiz kadın daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir görgü tanığı ise "Defalarca takla attı" dedi. Evli ve 2 çocuk annesi Yasemin Tunç Kurşunlu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Trafik kazasında hayatını kaybeden Yasemin Tunç'un 6 yaşındaki kızı Buse'nin anaokulu mezuniyet töreni fotoğraflarını, "Annesinin prensesi büyümüş de diploma alıyoruz canımın içi dünyam" notuyla paylaştığı görüldü.
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