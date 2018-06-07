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Prenses annesiz kaldı

'de iki çocuk annesi sında öldü. Sosyal medyada kızının fotoğrafını paylaşıp “Canım prensesim büyümüş de diploma almış. Canımın içi dünyam” yazdığı görüldü...

Prenses annesiz kaldı
Genç anne sında hayatını kaybetti. İki çocuğu yetim kaldı. Olay dün 'de yaşandı. 27 yaşındaki Yasemin Tunç, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atarak şarampole yuvarlandı.

TOPRAĞA VERİLDİ
yı fark eden diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, sürücü Tunç'a ilk müdahaleyi yaptı. Talihsiz kadın daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir görgü tanığı ise "Defalarca takla attı" dedi. Evli ve 2 çocuk annesi Yasemin Tunç Kurşunlu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Trafik kazasında hayatını kaybeden 'un 6 yaşındaki kızı Buse'nin anaokulu mezuniyet töreni fotoğraflarını, "Annesinin prensesi büyümüş de diploma alıyoruz canımın içi dünyam" notuyla paylaştığı görüldü.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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