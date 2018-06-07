Boşanma kurşunu

İstanbul'da 3 çocuk annesi Neşe Üçücü (26) ile nakliyat firması sahibi eşi Cüneyt Üçücü (28) arasında, bir süre önce geçimsizlik başladı. Kadın evi terk etti. Kırklareli'de oturan kayınpederi Fevzi Üçücü ve kayınvalidesi Fatma Üçücü'nün yanına gitti. Koca evi bastı. Eşinin geri dönmesini istedi. Kadın kabul etmedi. Cüneyt Üçücü tabanca ile eşini vurdu. Talihsiz kadın öldü, katil zanlısı ise kayıplara karıştı.
MURAT SAVAŞ
MURAT SAVAŞ
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