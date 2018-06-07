Aşk için incir!

rengiyle gönülleri fethedenfaydaları saymakla bitmiyor. Vitamin ve mineral deposu incir,Lifli içeriği ile sindirimin düzenli çalışmasını sağlıyor.Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor...Kalp sağlığını korur. Tansiyonu dengeler.Solunum yolu hastalıklarından korur.Kabızlığı bitirir.