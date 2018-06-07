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İMSAKİYE RAMAZAN
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için incir!

Ağızları tatlandıran incir, mideyi kuvvetlendiriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor...

Aşk için incir!
Mor rengiyle gönülleri fetheden incirin faydaları saymakla bitmiyor. Vitamin ve mineral deposu incir, kalbi ve mideyi kuvvetlendiriyor. Lifli içeriği ile sindirimin düzenli çalışmasını sağlıyor. Aşk hayatını da renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor...



Kemikleri güçlendirir.
Kalp sağlığını korur. Tansiyonu dengeler.
Antioksidan içeriği ile vücudu temizler.
Solunum yolu hastalıklarından korur.
Tok tutar. Mideyi kuvvetlendirir.
Kabızlığı bitirir.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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