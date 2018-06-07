Ankara'da Selda Var (43), dün otomobiliyle TIR'a arkadan çarptı. Yardıma koşan vatandaşlar sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, sürücü Selda ve yanında oturan annesi Hatice'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Arka koltukta oturan kadının çocukları Derin (8) ve Deniz (6) hastaneye kaldırıldı. Derin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden sürücü Var'ın İngilizce öğretmeni olduğu ve Sakarya'dan Ankara'ya gittiği öğrenildi.
Aile boyu facia 3 ölü 1 yaralı
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.