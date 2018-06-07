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Aile boyu 3 ölü 1 yaralı

Aile boyu facia 3 ölü 1 yaralı
Ankara'da Selda Var (43), dün otomobiliyle TIR'a arkadan çarptı. Yardıma koşan vatandaşlar sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, sürücü Selda ve yanında oturan annesi Hatice'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Arka koltukta oturan kadının çocukları Derin (8) ve Deniz (6) hastaneye kaldırıldı. Derin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan da hayatını kaybeden sürücü Var'ın İngilizce öğretmeni olduğu ve Sakarya'dan Ankara'ya gittiği öğrenildi.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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