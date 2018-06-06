En sevilen yaz meyvelerinden olan şeftali, ağızları tatlandırıyor. Faydalarıyla dikkat çekiyor. Vitamin deposu bu meyve, hazımsızlığı önlüyor. Mideyi rahatlatıyor. Diyabet riskini azaltıyor. Gözleri de koruyor. Özellikle ileri yaşlarda görülen katarakt hastalığına karşı kalkan oluyor.
Şeftali kataraktı bitirir
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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