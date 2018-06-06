Şeftali kataraktı bitirir

En sevilen yaz meyvelerinden olan şeftali, ağızları tatlandırıyor. Faydalarıyla dikkat çekiyor. Vitamin deposu bu meyve, hazımsızlığı önlüyor. Mideyi rahatlatıyor. Diyabet riskini azaltıyor. Gözleri de koruyor. Özellikle ileri yaşlarda görülen katarakt hastalığına karşı kalkan oluyor.