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Gücün sırrı kayısı

Ağızları tatlandıran kayısı den koruyor. Sinirleri yatıştırıyor. ta güç veriyor

Gücün sırrı kayısı
VİTAMİN deposu kayısı, ın ömrünü uzatıyor. Yapılan araştırmalara göre, A ve potasyum bakımından oldukça zengin olan kayısı, cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak doğal viagra etkisi yapıyor. Sperm kalitesini de yükseltiyor. Uzmanlar, vücuda enerji veren kayısının faydalarını şu şöyle özetliyor:
Beyin sağlığını korur.
Alzheimer riskini azaltır.
Ömrü uzatır.
e karşı korur.
Kalp hastalıklarını önler.
Göz sağlığına iyi gelir.
Karaciğer yetmezliği riskini azaltır.
Kansızlığa iyi gelir.
Mide ağrılarını dindirir.
Kabızlığı önler.
Kan şekerini düzenler.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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