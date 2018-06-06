Gücün sırrı kayısı

VİTAMİN deposu kayısı, cinsel hayatın ömrünü uzatıyor. Yapılan araştırmalara göre, A vitamini ve potasyum bakımından oldukça zengin olan kayısı, cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak doğal viagra etkisi yapıyor. Sperm kalitesini de yükseltiyor. Uzmanlar, vücuda enerji veren kayısının faydalarını şu şöyle özetliyor:
Beyin sağlığını korur.
Alzheimer riskini azaltır.
Ömrü uzatır.
Kansere karşı korur.
Kalp hastalıklarını önler.
Göz sağlığına iyi gelir.
Karaciğer yetmezliği riskini azaltır.
Kansızlığa iyi gelir.
Mide ağrılarını dindirir.
Kabızlığı önler.
Kan şekerini düzenler.
Beyin sağlığını korur.
Alzheimer riskini azaltır.
Ömrü uzatır.
Kansere karşı korur.
Kalp hastalıklarını önler.
Göz sağlığına iyi gelir.
Karaciğer yetmezliği riskini azaltır.
Kansızlığa iyi gelir.
Mide ağrılarını dindirir.
Kabızlığı önler.
Kan şekerini düzenler.
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