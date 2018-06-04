Zumbayla eridi

Manisa'da yaşayan 49 yaşındaki Mürüvvet Yiğit, kilolarından şikayet etti. Zayıflamaya karar verdi. Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yeni Mahalle Hanımlar Lokali'ne gitti. Fitness, platess ve zumba yaparak sekiz ayda 34 kilo verdi. Kursa başlamadan önce yaklaşık 120 kilo olduğunu belirten Yiğit, hanımlara da Yunusemre Belediyesi'nin açtığı kurslardan yararlanmaya davet etti. Düzenli sporu, yaşam tarzı haline getiren Yiğit, "Diz ve belimde rahatsızlıklarım vardı. Bu lokalde yaptığım fitness, platess ve zumba ile 84 kilo oldum. Kilo verdikten sonra özgüvenim arttı. Her yere yürüyerek gidebiliyorum. Bizlere böyle bir imkanı sunan Yunusemre Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bayanları düşünmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Ben bütün bayanların spor ile tanışmasını ve bu imkanlardan faydalanmasını isterim" dedi.
ZUMBA NEDİR?
Zumba, 1990'larda dansçı ve koreograf Alberto Beto Perez tarafından Kolombiya'da ortaya çıkarıldı. Fitness programlarının vazgeçilmezi haline gelen Latin esintili dans, zayıflamak isteyenlerin kilo vermesini sağlıyor.
ZUMBA NEDİR?
Zumba, 1990'larda dansçı ve koreograf Alberto Beto Perez tarafından Kolombiya'da ortaya çıkarıldı. Fitness programlarının vazgeçilmezi haline gelen Latin esintili dans, zayıflamak isteyenlerin kilo vermesini sağlıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.