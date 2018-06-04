Polenler sinüziti tetikler

BURUN tıkanıklığı, yüz ve bağrışı, geniz akıntısı... Tüm bu durumlar sinüzitin belirtileri arasında bulunuyor. Hastanın yaşam kalitesini oldukça düşüren bu hastalık, bahar ve yaz aylarında da oldukça sık görülüyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Naser Dadaşzade sinüzite neden olan etkenleri sıralıyor...



* Virüs: Sinüs enfeksiyonuna daha çok solunum yolları hastalıklarına yol açan virüsler neden oluyor. Ağız yollarına yerleşen bu virüsler sinüziti tetikliyor. * Alerjik rinit: Devamlı ve mevsimsel görülen alerjik rinitler inüzite yol açıyor. Hapşırıkla birlikte nazal tıkanıklık ile ödem artıyor, bu durum da bakterilerin kolaylıkla çoğalmasına zemin hazırlıyor.

* Polip: Alerjik rinitin neden olduğu ve burun mukozasından kaynaklanan polipler sinüs ağzı ile burun pasajını daraltarak sinüslerin enfeksiyonunu başlatabiliyor. reflüye dikkat Bazı sağlık sorunları da sinüzte neden olabiliyor. Bağışıklık sistem yetmezliği ve reflü gibi etkenler de nadiren de olsa sinüzite yol açıyor. Ayrıca üst dişlerin bazı enfeksiyonları ve tedavileri de sinüzite zemin hazırlayabiliyor.

* Burun eti: Büyük burun eti, sinüs ağzı yollarında tıkıyor. Bu da sinüs enfeksiyonlarına yol açıyor.