Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı olarak hizmet veren Galip Öztürk Sevgi Evleri'nde yaşayan çocuklar, Gülümseyen Yüzler Derneği'nin iftar yemeğinde Ramazan sevincini yaşadı. İstanbul'daki Miranda Garden Hotel'de düzenlenen iftar davetine katılan konuklar, dernek Başkan Yardımcısı Hüseyin Kalaycı tarafından tek tek karşılandı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı davette Metro Turizm tarafından Gülümseyen Yüzler Derneği'ne bağışlanan 50 bin lira, Dernek Başkanı Bedriye Öztürk'e teslim edildi. Davetin son bölümünde BKM oyuncuları tarafından sergilenen illuzyon şovu, çocuklara unutulmaz bir gece yaşattı.
Kimsesiz çocuklara 50 bin lira
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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