Erkeklerin korkulu rüyası varikosel

KISIRLIK şikayeti ile doktora başvuran çiftlerin yüzde 30'unda varikosel hastalığı görülüyor. Kirli kanın geri basınç yaparak testislerde oluşturduğu genişlemeyle meydana gelen bu hastalık, 20'li yaşlardaki erkeklerde bile ortaya çıkabiliyor. Erkeklerin yüzde 15'inde görülen ve çoğu zaman şiddetli ağrı ile belirti veren bu hastalıkta erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor. Varikosel hastalığı hakkında bilgi veren Üroloji Uzmanı Dr. Burak Köprü, bir türlü çocuk sahibi olamama, testislerde küçülme, ağrı ve dolgunluk hissinin bu hastalığın en büyük belirtisi olduğunu söylüyor.
3 ÇEŞİDİ VAR
Varikosel hastalığı, kendi içerisinde 'büyük damar genişlemesi', 'orta damar genişlemesi' ve 'küçük damar genişlemesi' olmak üzere 3 gruba ayrılıyor. Hastalığın tanısının konulması için mutlaka el ile muayene yapılması gerekiyor. ihtiyaç görülmediği takdirde film ya da ultrason yapılmasına gerek olmadığı belirtiliyor. Hastalıktan kurtulmanın tek yolu ise ameliyattan geçiyor. Uzm. Dr. Burak Köprü varikosel hastalarının mutlaka cerrahi müdahaleye alınması gerekmediğini söylüyor. "Çünkü verikoselin bazı durumlar halinde kişiye zararı bulunmamaktadır. Eğer hastada varikosele bağlı olarak sperm hücreleri deformasyona uğruyorsa, testislerde ya da kasıklarda dayanılmayacak ağrı varsa, bu durumda ameliyat kaçınılmazdır" diyor.
SİNSİ İLERLER
Varikosel her ne kadar ağrı ile belirti verse de kimi zaman sinsi ilerleyebiliyor. Varikosel tanısında en çok yararlanılan yöntemi, fizik muayene oluşturuyor.
SPERM SAYISINI
etkiler Dayanılmaz ağrılara sebep olan varikosel, vücudun dolaşım sistemini de bozuyor. Testislerde meydana gelen sıcaklık yükselmesi ve toplardamarda bulunan kanın organa geri dönmesine neden oluyor. Bu da sperm sayısını ve hareketliliğini olumsuz etkiliyor. Kısırlık sebeplerinden biri olarak görüldüğü için de vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gerekiyor. Varikosel ameliyatının ardından sperm üretimi yüzde 80 oranında düzeliyor. Ameliyatın sonuçları yaklaşık bir yıl içerinde kendini gösteriyor.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞINI DENEYİN
VARİKOSEL hastalarının, doktorlarına danışarak bitkisel tedavi uygulaması gerekiyor. Sıcak su içerisinde 45 dakika beklenmesi, losyon, pudra gibi ürünlerin kullanılmaması öneriliyor. Yine tedavide zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, gül, çiçek suyu, kimyon, yasemin yağının banyo suyuna 2-3 damla dökülmesi ağrıları dindiriyor. Hastaların çinko zengini yiyecekler ile bolca meyve ve sebze tüketmesi tavsiye ediliyor.
KİLOLU OLANLAR DİKKAT!
Varikosel hastalığının nedeni tam olarak bilinmiyor. Ancak bazı fiziksel durumlar, bu hastalığın görülme riskini artırıyor. Risk grubunda bulunanlar şöyle sıralanıyor:
Şişman kişiler,
Yüksek ağırlıklı spor yapan kişiler,
Kronik astımı ve kronik öksürük nöbetleri geçirenler,
Kronik kabızlık yaşayanlar
Ayakta kalmayı gerektiren öğretmen, polis gibi meslek grupları...
3 ÇEŞİDİ VAR
Varikosel hastalığı, kendi içerisinde 'büyük damar genişlemesi', 'orta damar genişlemesi' ve 'küçük damar genişlemesi' olmak üzere 3 gruba ayrılıyor. Hastalığın tanısının konulması için mutlaka el ile muayene yapılması gerekiyor. ihtiyaç görülmediği takdirde film ya da ultrason yapılmasına gerek olmadığı belirtiliyor. Hastalıktan kurtulmanın tek yolu ise ameliyattan geçiyor. Uzm. Dr. Burak Köprü varikosel hastalarının mutlaka cerrahi müdahaleye alınması gerekmediğini söylüyor. "Çünkü verikoselin bazı durumlar halinde kişiye zararı bulunmamaktadır. Eğer hastada varikosele bağlı olarak sperm hücreleri deformasyona uğruyorsa, testislerde ya da kasıklarda dayanılmayacak ağrı varsa, bu durumda ameliyat kaçınılmazdır" diyor.
SİNSİ İLERLER
Varikosel her ne kadar ağrı ile belirti verse de kimi zaman sinsi ilerleyebiliyor. Varikosel tanısında en çok yararlanılan yöntemi, fizik muayene oluşturuyor.
SPERM SAYISINI
etkiler Dayanılmaz ağrılara sebep olan varikosel, vücudun dolaşım sistemini de bozuyor. Testislerde meydana gelen sıcaklık yükselmesi ve toplardamarda bulunan kanın organa geri dönmesine neden oluyor. Bu da sperm sayısını ve hareketliliğini olumsuz etkiliyor. Kısırlık sebeplerinden biri olarak görüldüğü için de vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gerekiyor. Varikosel ameliyatının ardından sperm üretimi yüzde 80 oranında düzeliyor. Ameliyatın sonuçları yaklaşık bir yıl içerinde kendini gösteriyor.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞINI DENEYİN
VARİKOSEL hastalarının, doktorlarına danışarak bitkisel tedavi uygulaması gerekiyor. Sıcak su içerisinde 45 dakika beklenmesi, losyon, pudra gibi ürünlerin kullanılmaması öneriliyor. Yine tedavide zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, gül, çiçek suyu, kimyon, yasemin yağının banyo suyuna 2-3 damla dökülmesi ağrıları dindiriyor. Hastaların çinko zengini yiyecekler ile bolca meyve ve sebze tüketmesi tavsiye ediliyor.
KİLOLU OLANLAR DİKKAT!
Varikosel hastalığının nedeni tam olarak bilinmiyor. Ancak bazı fiziksel durumlar, bu hastalığın görülme riskini artırıyor. Risk grubunda bulunanlar şöyle sıralanıyor:
Şişman kişiler,
Yüksek ağırlıklı spor yapan kişiler,
Kronik astımı ve kronik öksürük nöbetleri geçirenler,
Kronik kabızlık yaşayanlar
Ayakta kalmayı gerektiren öğretmen, polis gibi meslek grupları...
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