Aşk nöbeti!

ANTALYA'nın dünyaca ünlü iki sahili Çıralı ve Olimpos'ta nesli tehlike altındaki Caretta caretta'ların yuvalama alanı kumsallarda, çadır kurmak, ateş yakmak ve eğlence partileri düzenlemek tamamen yasaklandı. Köylüler, yuva sayısının artırılması ve korunması için 40 kişilik gönüllü koruma ekibiyle sahil boyunca sabaha kadar nöbete başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, Çıralı sahilinde 2016'da 144 olan Caretta caretta'ların yumurtalarını bıraktığı yuva sayısının geçen yıl 74'e düştüğünü belirtti. Çıralı sahiline bitişik 300 metrelik Olimpos sahilinde ise yıllar önce 16-17 olan yuva sayısının son yıllarda tamamen yok olduğunu söyledi. Önceki yıllarda iki sahilde de koruma önlemlerinin çok gevşediğini aktaran Erdal Elginöz, "Kumsal ve orman içinde çadırlar kurulup, ateşler yakılarak eğlence partileri düzenliyordu. Işıklar yakılıyor ve maalesef Caretta caretta'ların kıyıya çıkmasına engel olacak her tür faaliyet yapılıyordu" dedi. Kaplumbağaları rahatsız edenlere ceza kesileceğini de belirten Elginöz şöyle devam etti: "Kumsalda, milli park içinde veya ormanlık alanda çadır kuranlar, geceleyenler, ateş yakanlara Kabahatler Kanunu uyarınca jandarma ve zabıta tarafından 256 TL idari para cezası kesilmektedir. Ateş yakanlar hakkında tutanak tutulması halinde asgari ücretin iki katı para cezası verilmesinin yanı sıra, üç yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilir" diye konuştu.
YUVALAR NUMARALANDI
Sahil boyundaki işletmeler, gece Caretta caretta'ları rahatsız eden ve yumurta bırakmasını engelleyen ışıklandırmaları perdelerken, belediyenin sokak lambalarının yönü değiştirildi.
YUVALAR NUMARALANDI
Sahil boyundaki işletmeler, gece Caretta caretta'ları rahatsız eden ve yumurta bırakmasını engelleyen ışıklandırmaları perdelerken, belediyenin sokak lambalarının yönü değiştirildi.
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