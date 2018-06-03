Selam bir huzur ve esenlik dileğidir

Hz. Hatice, Peygamber Efendimiz’in can yoldaşı, hayat arkadaşı, sırdaşı ve öğrencisiydi. 25 yıl süren evlilikleri boyunca onu bir kez olsun üzmedi. Müşriklerin zulmü karşısında her zaman Efendimiz’i destekledi. Tüm zamanların kadınlarına örnek olmaya devam etti