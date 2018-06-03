Böbrek taşının çaresi çay

DÜNYADA 500 milyondan fazla insan, böbrek rahatsızlıkları ile mücadele ediyor. Ülkemizde ise her 7 kişiden birinde böbrek rahatsızlığı bulunuyor.
Böbrek sağlığıyla ilgili halk arasında doğru bilinen yanlışlar, hastaların kafası karıştırıyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Şahin, böbrek sağlığı hakkında bilinmesi gerekenleri sıralıyor...
Yanlış: Belin her iki yanında gelişen ağrı, böbrek hastalığı belirtisidir.
Doğrusu: Taş hastalıkları, tümör ve büyük kistler dışında, böbrek hastalıkları bel ağrısı yapmaz.
Yanlış: Düzenli idrara gitmek, böbreklerin iyi çalıştığını gösterir.
Doğrusu: Böbrek fonksiyonu yüzde 15'in altına düşene kadar, idrar miktarı azalmaz. Yani idrarın normal olması, idrar yaparken ağrı olmaması, böbreklerin iyi çalıştığını göstermez.
Yanlış: Çok su içmek böbrekleri temizler.
Doğrusu: Böbrekler sağlıklı çalıştığında günlük alınan su miktarının önemi yoktur.
Yanlış: Antibiyotik, böbreklere zarar verir.
Doğrusu: Bakterilere bağlı gelişen enfeksiyonlar, tedavi edilmediğinde de böbreklere zarar verir. Dozunda kullanılan antibiyotik, böbreklere zarar vermez.
Yanlış: Tansiyon ilaçları, böbrek için zararlı.
Doğrusu: Yüksek tansiyon kalp, beyin ve böbreklere zarar verir.
Tedavi edilmezse yıllar içinde böbrek yetmezliğine neden olur.
Yanlış: Süt ve süt ürünleri böbrek taşı yapar.
Doğrusu: Bu ürünleri tüketmemek, böbrek taşı riskini artırır. Süt ve süt ürünleri, böbreklerde taş oluşumunu engeller.
Yalnızca kalsiyum içeren ilaçlar, taşa neden olabilir.
Yanlış: Fazla çay böbrek taşı yapar.
Doğrusu: Hayır artırmaz. Aksine fazla çay içmek, böbrek taşı oluşumunu engeller.
Ancak kahve tüketiminde aşırıya kaçmak, böbrekte taş yapar.
Yanlış: Bitkisel ürünler, böbrekleri korur. t Doğrusu: Halk arasında yaygın kullanılan bitkisel ürünler, böbreklerde bir tür alerjik reaksiyon yoluyla nefrit olarak adlandırılan hastalıklara yol açabilir
Böbrek sağlığıyla ilgili halk arasında doğru bilinen yanlışlar, hastaların kafası karıştırıyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Şahin, böbrek sağlığı hakkında bilinmesi gerekenleri sıralıyor...
Yanlış: Belin her iki yanında gelişen ağrı, böbrek hastalığı belirtisidir.
Doğrusu: Taş hastalıkları, tümör ve büyük kistler dışında, böbrek hastalıkları bel ağrısı yapmaz.
Yanlış: Düzenli idrara gitmek, böbreklerin iyi çalıştığını gösterir.
Doğrusu: Böbrek fonksiyonu yüzde 15'in altına düşene kadar, idrar miktarı azalmaz. Yani idrarın normal olması, idrar yaparken ağrı olmaması, böbreklerin iyi çalıştığını göstermez.
Yanlış: Çok su içmek böbrekleri temizler.
Doğrusu: Böbrekler sağlıklı çalıştığında günlük alınan su miktarının önemi yoktur.
Yanlış: Antibiyotik, böbreklere zarar verir.
Doğrusu: Bakterilere bağlı gelişen enfeksiyonlar, tedavi edilmediğinde de böbreklere zarar verir. Dozunda kullanılan antibiyotik, böbreklere zarar vermez.
Yanlış: Tansiyon ilaçları, böbrek için zararlı.
Doğrusu: Yüksek tansiyon kalp, beyin ve böbreklere zarar verir.
Tedavi edilmezse yıllar içinde böbrek yetmezliğine neden olur.
Yanlış: Süt ve süt ürünleri böbrek taşı yapar.
Doğrusu: Bu ürünleri tüketmemek, böbrek taşı riskini artırır. Süt ve süt ürünleri, böbreklerde taş oluşumunu engeller.
Yalnızca kalsiyum içeren ilaçlar, taşa neden olabilir.
Yanlış: Fazla çay böbrek taşı yapar.
Doğrusu: Hayır artırmaz. Aksine fazla çay içmek, böbrek taşı oluşumunu engeller.
Ancak kahve tüketiminde aşırıya kaçmak, böbrekte taş yapar.
Yanlış: Bitkisel ürünler, böbrekleri korur. t Doğrusu: Halk arasında yaygın kullanılan bitkisel ürünler, böbreklerde bir tür alerjik reaksiyon yoluyla nefrit olarak adlandırılan hastalıklara yol açabilir
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