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İMSAKİYE RAMAZAN
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enginar

Afrodizyak enginar
KARACİĞER dostu enginar, C ve K vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, çinko, demir, potasyum içeriyor. Bu besin değerleri ile sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Lifli yapısı ile kolon inden koruyor. Aşk hayatını da renklendiriyor. etki gösteren enginar, çiftlerde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Kötü kolesterolü düşürür.
Sindirim sistemini çalıştırır.
Hazımsızlığı bitirir.
Karaciğeri korur.
İdrar söktürücüdür.
Bağışıklık sistemini korur.
Kemikleri besler.
Hafızayı güçlendirir.
Hücreleri yeniler.
Tansiyonu düşürür.
Antioksidan etkisiyle kansere yakalanma riskini azaltır.
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