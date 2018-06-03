Afrodizyak enginar

KARACİĞER dostu enginar, C ve K vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, çinko, demir, potasyum içeriyor. Bu besin değerleri ile sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Lifli yapısı ile kolon kanserinden koruyor. Aşk hayatını da renklendiriyor. Afrodizyak etki gösteren enginar, çiftlerde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Kötü kolesterolü düşürür.
Sindirim sistemini çalıştırır.
Hazımsızlığı bitirir.
Karaciğeri korur.
İdrar söktürücüdür.
Bağışıklık sistemini korur.
Kemikleri besler.
Hafızayı güçlendirir.
Hücreleri yeniler.
Tansiyonu düşürür.
Antioksidan etkisiyle kansere yakalanma riskini azaltır.
Kötü kolesterolü düşürür.
Sindirim sistemini çalıştırır.
Hazımsızlığı bitirir.
Karaciğeri korur.
İdrar söktürücüdür.
Bağışıklık sistemini korur.
Kemikleri besler.
Hafızayı güçlendirir.
Hücreleri yeniler.
Tansiyonu düşürür.
Antioksidan etkisiyle kansere yakalanma riskini azaltır.
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