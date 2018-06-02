Bremen mızıkçıları

Alman yazar Grimm Kardeşler'in yazdığı Bremen Mızıkacıları masalı, yıllar sonra gerçekleşti. 'Yeter artık' diyen 5 yırtıcı hayvan, ülkenin en büyük hayvanat bahçelerinin birinden firar etti! Almanya, dün tarihin en heyecanlı günlerinden birine tanıklık etti. Ülkeden gelen fotoğraflar, Afrika savanlarına benzetildi. Buna göre Lünebach kasabasındaki Eifel Hayvanat Bahçesi'nden vahşi hayvanlar firar etti. Kaçanlar arasında iki aslan, iki kaplan, bir jaguar bir de ayı olduğu belirtildi. Olayın fark edilmesi üzerine yetkililer harekete geçti. Polis, kasabada yaşayanlara, evlerinden dışarı çıkmamasını tembihledi. Kaçan hayvanların görülmesi durumunda, polise haber verilmesi istendi. Ülkede yaşanan bu kaosun ardından komşu ülkeler Lüksemburg ve Belçika da alarma geçti.
ŞEHRİ TURLADILAR ...
Sözcü Ansgar Dondelinger, firari hayvanların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Özel hayvanat bahçesindeki firarın, bölgedeki sel felaketi sonrası çitlerin zarar görmesi neticesinde yaşanmış olabileceği söylendi. Yırtıcı hayvanları arama çalışmaları sürerken gelen bir fotoğraf herkesi şoke etti. Hayvanat bahçesinden kaçan bir aslanın, yolda araçların yanından geçip gittiği anlar görüntülendi. Fotoğrafı aracının içinden çeken sürücü, 'Korkunç' yazarak korkusunu dile getirdi. Panik anları sürerken yetkililerden rahatlatan bir açıklama geldi. Yetkililer, drone'ların kullanıldığı arama çalışmalarının ardından hayvanların bulunduğunu söyledi. Avrupa'nın orta yerinde savan hayatının yaşandığı olayla ilgili hayvanat bahçesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Hayvanat bahçesinden kaçan bir aslan, sokaklarda böyle dolaştı.
Firarın en talihsizi, şüphesiz bu ayıydı. Aslanların peşinden kaçarken tüm çabalara rağmen yakalanamadı. Vurularak öldürüldü.
ŞEHRİ TURLADILAR ...
Sözcü Ansgar Dondelinger, firari hayvanların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Özel hayvanat bahçesindeki firarın, bölgedeki sel felaketi sonrası çitlerin zarar görmesi neticesinde yaşanmış olabileceği söylendi. Yırtıcı hayvanları arama çalışmaları sürerken gelen bir fotoğraf herkesi şoke etti. Hayvanat bahçesinden kaçan bir aslanın, yolda araçların yanından geçip gittiği anlar görüntülendi. Fotoğrafı aracının içinden çeken sürücü, 'Korkunç' yazarak korkusunu dile getirdi. Panik anları sürerken yetkililerden rahatlatan bir açıklama geldi. Yetkililer, drone'ların kullanıldığı arama çalışmalarının ardından hayvanların bulunduğunu söyledi. Avrupa'nın orta yerinde savan hayatının yaşandığı olayla ilgili hayvanat bahçesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Hayvanat bahçesinden kaçan bir aslan, sokaklarda böyle dolaştı.
Firarın en talihsizi, şüphesiz bu ayıydı. Aslanların peşinden kaçarken tüm çabalara rağmen yakalanamadı. Vurularak öldürüldü.
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