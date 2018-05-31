Yaşandı ve bitti!

Kadına yönelik şiddet bitmedi. Mağdurlardan biri de 26 yaşındaki Saliha Gizem Tatlısert'ti. Konya'da yaşayan Zafer Tatlısert (28), 14
Eylül 2017'de kendisini terk eden eşi Saliha Gizem Tatlısert'in çalıştığı fabrikaya gitti. Kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıtarak fabrikaya girdi. Tabancayla eşine ateş etti. Yaralanan genç kadın, hastanedeki tedavisini ardından taburcu edildi. Zafer Tatlısert ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen Zafer Tatlısert'in yargılanmasına devam edildi. Tatlısert, savunmasında, "Eşim beni başkasıyla aldatıyordu" dedi. Duruşma, ertelendi. Saliha Gizem Tatlısert'in olayın ardından açtığı boşanma davası da sona erdi. Mahkeme, eşinin hayatına kasteden Zafer Tatlısert'in tam kusurlu olduğunu bildirdi ve çiftin boşanmasına karar verdi.
Eylül 2017'de kendisini terk eden eşi Saliha Gizem Tatlısert'in çalıştığı fabrikaya gitti. Kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıtarak fabrikaya girdi. Tabancayla eşine ateş etti. Yaralanan genç kadın, hastanedeki tedavisini ardından taburcu edildi. Zafer Tatlısert ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen Zafer Tatlısert'in yargılanmasına devam edildi. Tatlısert, savunmasında, "Eşim beni başkasıyla aldatıyordu" dedi. Duruşma, ertelendi. Saliha Gizem Tatlısert'in olayın ardından açtığı boşanma davası da sona erdi. Mahkeme, eşinin hayatına kasteden Zafer Tatlısert'in tam kusurlu olduğunu bildirdi ve çiftin boşanmasına karar verdi.
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