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İMSAKİYE RAMAZAN
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Yaşandı ve bitti!

, kurye kılığında iş yerine gelip kendisini vuran kocasına boşanma davası açtı. Mahkeme de çifti boşadı

Yaşandı ve bitti!
Kadına yönelik şiddet bitmedi. Mağdurlardan biri de 26 yaşındaki Saliha Gizem Tatlısert'ti. 'da yaşayan Zafer Tatlısert (28), 14
Eylül 2017'de kendisini terk eden eşi Saliha Gizem Tatlısert'in çalıştığı fabrikaya gitti. Kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıtarak fabrikaya girdi. Tabancayla eşine ateş etti. Yaralanan genç kadın, hastanedeki tedavisini ardından taburcu edildi. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen Zafer Tatlısert'in yargılanmasına devam edildi. Tatlısert, savunmasında, "Eşim beni başkasıyla aldatıyordu" dedi. Duruşma, ertelendi. 'in olayın ardından açtığı boşanma davası da sona erdi. Mahkeme, eşinin hayatına kasteden Zafer Tatlısert'in tam kusurlu olduğunu bildirdi ve çiftin boşanmasına karar verdi.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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