Nişandan muzdarip!

'da birbirini seven 2 genç, nişanlandı. Damat tarafı, içinde muzların bulunduğu özel bir nişan tepsini hazırladı. Nişanın ardından beklenmedik bir olay yaşandı. Nişan tepsisindeki muzların renklerinin bozulduğunu bahane eden gelin, nişan yüzüğünü attı. Yıkılan damat adayı, konuyu yargıya taşıdı. Muzları bahane eden nişanlısının ailesinin baskısıyla kendisiyle evlenmekten vazgeçtiğini söyleyen damat adayı,'nde ifade verdi. "Nişan sudan bir sebeple bozuldu. İnsan içine çıkamaz hale geldim" diyen damat adayı, 20 bin lira manevi, bin TL de maddi tazminat talep etti. Mahkemede savunma yapan gelin adayı ise davacının daha önce 2 kez nişanlanıp ayrıldığını ve aynı şeyleri diğer nişanlılarına da yaptığını söyledi. Mahkeme, nişanın davalı tarafça ve kusuru ile bozulduğu gerekçesiyle gelin adayını 5 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.