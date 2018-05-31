Baş belası

DENİZLİ'de bir güzellik salonunda çalışan Zeynep Otur (33), Nisan 2017'de iş yerinde düşerek belinden yaralandı. Patronu A.Y. ise "Hiçbir şeyin yok" diyerek genç kadını hastaneye yollamadı. 90 kilo ağırlığındaki patron, "İyi gelir" diyerek 2 ayağı ile Otur'un sırtına çıktı. Bu nedenle Otur'un rahatsızlığı iyice arttı. Otur, patronu belini çiğnedikten sonra bir daha doğrulamadı. Belinin çiğnenmesinin ardından sürekli denge problemi yaşayan ve ayakta duramayan Otur, bir süre sonra iş yerinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otur, iş yerinden şikayetçi olunca işten atıldı. Genç kadının şikayeti üzerine 'taksirle bir kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçundan iş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılığın talebiyle bilirkişi raporu hazırlandı. Ancak genç kadın, "Sırtındaki kırıklar doğuştan" yazılı bilirkişi raporuyla yıkıldı. Bu rapor nedeniyle dava yolu tıkandı. Doktorun verdiği rapora isyan eden ve adalet istediğini belirten Otur, şunları anlattı: "Doktor, bu durumumun doğuştan olduğuna dair rapor düzenlemiş. Doğuştan böyleysem 33 yıl nasıl sağlıklı yaşadım. Benim hiçbir şeyim yoktu, sapasağlamdım. Diğer doktorlar, belde 3-4 fıtık, belde kayma, kalçaya doğru 2 kırık olduğunu söylüyor. Daha önce düğünde oynarken çekildiğim görüntüleri delil olarak sunup, doğuştan sakat olmadığımı kanıtlayacağım."
Zeynep Otur, ayakta duramıyor. Denge kaybı yaşıyor. Onu bu hale getiren patronunun cezalandırılmasını istiyor.
Zeynep Otur, ayakta duramıyor. Denge kaybı yaşıyor. Onu bu hale getiren patronunun cezalandırılmasını istiyor.
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