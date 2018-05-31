Baş belası

bir güzellik salonunda çalışan'de iş yerinde düşerek belinden yaralandı. Patronu A.Y. isediyerek genç kadını hastaneye yollamadı. 90 kilo ağırlığındaki patron,diyerek 2 ayağı ile Otur'un sırtına çıktı.Otur, patronu belini çiğnedikten sonra bir daha doğrulamadı. Belinin çiğnenmesinin ardından sürekli denge problemi yaşayan ve ayakta duramayan Otur, bir süre sonra iş yerinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otur, iş yerinden şikayetçi olunca işten atıldı. Genç kadının şikayeti üzerine 'taksirle bir kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçundan iş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.Ancak genç kadın,yazılı bilirkişi raporuyla yıkıldı.Doktorun verdiği rapora isyan eden ve adalet istediğini belirten Otur, şunları anlattı: "Doktor, bu durumumun doğuştan olduğuna dair rapor düzenlemiş. Doğuştan böyleysem 33 yıl nasıl sağlıklı yaşadım. Benim hiçbir şeyim yoktu, sapasağlamdım. Diğer doktorlar, belde 3-4 fıtık, belde kayma, kalçaya doğru 2 kırık olduğunu söylüyor. Daha önce düğünde oynarken çekildiğim görüntüleri delil olarak sunup, doğuştan sakat olmadığımı kanıtlayacağım."