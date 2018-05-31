Çağımızın en sık karşılaşılan ve en çok korkulan hastalıklarının başında şüphesiz Alzheimer geliyor. İleri yaş hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık, kimi zaman 20'li yaşlarda küçük belirtilerle bile kendisini gösteriyor. Kesin tedavisinin henüz bulunmadığı bu hastalıktan korunmak için sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir beslenme düzeni olması gerekiyor. Koru Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Özlem Ertürk, Alzheimer ile ilgili önemli bilgiler veriyor...
YÜRÜYÜŞ YAPIN
Alzheimer başta olmak üzere pek çok hastalıktan korunmanın, sağlıklı bir yaşam sürmenin yolu spordan geçiyor.
Her gün yapılan 45 dakikalık yürüyüşler, beyin sağlığı için büyük önem taşıyor.
Bunun dışında 20'li yaşlardan itibaren bulmaca çözmek, yabancı dil öğrenmek beyin gelişimini destekliyor.
Nöroloji Uzmanı Dr. Özlem Ertürk, "Zihinsel ve fiziksel aktivitenin artmış olması hastaların daha geç Alzheimer olabileceğini gösteriyor. Çok fazla zihinsel aktivitesi varsa bu kişilerin hastalığa yakalanma yaşı daha da ilerleyebilir" diyor.
AKDENİZ DİYETİ ŞART
Hastalığın seyri açısından beslenme, büyük önem taşıyor. Uzm.
Dr. Özlem Ertürk, hastalara Omega 3'ten zengin besin almalarını öneriyor. "Her gün 2 ceviz yiyin, haftanın 2 günü mutlaka kızartma yapılmadan balık tüketin. Akdeniz diyeti çok faydalı beyin için. Bol etli ya da hamur işlerinden oluşan beslenmeye göre daha faydalıdır" bilgisini veriyor.
KESİN ÇÖZÜM YOK!
Hastalığın tedavi yöntemini, erken, orta ve ileri evrede uygulanan ilaçlar oluşturuyor. Bu ilaçlar, hastalığı geri çevirmiyor.
Yani tamamen ortadan kaldırıp hastayı eski günlerine götürmüyor.
Yalnızca hastanın yatalak hale gelmesini ve hastalığın ilerlemesini engelliyor. Alzheimer ve demans hastalarının tedavi süreçlerinde psikolojik destek almaları da öneriliyor.
Orta dönem hastalarında, kişi zaman zaman yaşadığı evi hatırlamıyor ve dışarı çıkmak istiyor.
Bu gibi durumlarda hasta yakınlarının kızmadan sabırlı olmaları ve hastayı ikna etmeye çalışmaları tavsiye ediliyor.
EVİNDE BAKILMALI
Hastanın bu süreçte sabit bir yerde yaşaması ve ona bakan kişinin değişmemesi gerekiyor.
Dr.Özlem Ertürk, "Türk halkı genelde annesine babasına bakmayı seven bir topluluk. Tüm ailenin fertlerini dolaşıyor hasta.
Bu hastaların genel durumunu bozar. Her mekan değişikliğinde hastanın kafası karışıyor ve demans derecesi de 1 derece yükselir. Bizim istediğimiz kendi evlerinde, kendi mekanlarında, sabit insanlarla bakılması ve yer değişikliği yapılmaması" diyerek hasta yakınlarını bilgilendiriyor.
Bakım evlerini hafif ve orta dönem hastalarda önermediğini belirten Dr.
Ertürk, şöyle devam ediyor:
"Yatağa bağımlı, beslenemeyen, yürüyemeyen hastalara bakım evleri yardımcı olur. Ama mümkünse kendi evlerinde bakılması çok daha hayırlı."
YÜRÜYÜŞ YAPIN
Alzheimer başta olmak üzere pek çok hastalıktan korunmanın, sağlıklı bir yaşam sürmenin yolu spordan geçiyor.
Her gün yapılan 45 dakikalık yürüyüşler, beyin sağlığı için büyük önem taşıyor.
Bunun dışında 20'li yaşlardan itibaren bulmaca çözmek, yabancı dil öğrenmek beyin gelişimini destekliyor.
Nöroloji Uzmanı Dr. Özlem Ertürk, "Zihinsel ve fiziksel aktivitenin artmış olması hastaların daha geç Alzheimer olabileceğini gösteriyor. Çok fazla zihinsel aktivitesi varsa bu kişilerin hastalığa yakalanma yaşı daha da ilerleyebilir" diyor.
AKDENİZ DİYETİ ŞART
Hastalığın seyri açısından beslenme, büyük önem taşıyor. Uzm.
Dr. Özlem Ertürk, hastalara Omega 3'ten zengin besin almalarını öneriyor. "Her gün 2 ceviz yiyin, haftanın 2 günü mutlaka kızartma yapılmadan balık tüketin. Akdeniz diyeti çok faydalı beyin için. Bol etli ya da hamur işlerinden oluşan beslenmeye göre daha faydalıdır" bilgisini veriyor.
KESİN ÇÖZÜM YOK!
Hastalığın tedavi yöntemini, erken, orta ve ileri evrede uygulanan ilaçlar oluşturuyor. Bu ilaçlar, hastalığı geri çevirmiyor.
Yani tamamen ortadan kaldırıp hastayı eski günlerine götürmüyor.
Yalnızca hastanın yatalak hale gelmesini ve hastalığın ilerlemesini engelliyor. Alzheimer ve demans hastalarının tedavi süreçlerinde psikolojik destek almaları da öneriliyor.
Orta dönem hastalarında, kişi zaman zaman yaşadığı evi hatırlamıyor ve dışarı çıkmak istiyor.
Bu gibi durumlarda hasta yakınlarının kızmadan sabırlı olmaları ve hastayı ikna etmeye çalışmaları tavsiye ediliyor.
EVİNDE BAKILMALI
Hastanın bu süreçte sabit bir yerde yaşaması ve ona bakan kişinin değişmemesi gerekiyor.
Dr.Özlem Ertürk, "Türk halkı genelde annesine babasına bakmayı seven bir topluluk. Tüm ailenin fertlerini dolaşıyor hasta.
Bu hastaların genel durumunu bozar. Her mekan değişikliğinde hastanın kafası karışıyor ve demans derecesi de 1 derece yükselir. Bizim istediğimiz kendi evlerinde, kendi mekanlarında, sabit insanlarla bakılması ve yer değişikliği yapılmaması" diyerek hasta yakınlarını bilgilendiriyor.
Bakım evlerini hafif ve orta dönem hastalarda önermediğini belirten Dr.
Ertürk, şöyle devam ediyor:
"Yatağa bağımlı, beslenemeyen, yürüyemeyen hastalara bakım evleri yardımcı olur. Ama mümkünse kendi evlerinde bakılması çok daha hayırlı."
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