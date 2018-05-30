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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kanser kaşıntıyla ‘geliyorum’ der!
  2. Sahurda çok su az çay

aşkın yolu!

-3 içeren , lezzetiyle olduğu kadar faydasıyla da çiftlerin yüzünüzü güldürüyor

Semizotu aşkın yolu!
Semizotunun içeriğinde bulunan yüksek miktarda -3 yağ asidi onu diğer yeşil yapraklı sebzelere göre hissedilir bir şekilde ön plana çıkarıyor. Çünkü bu mucize ot, cinsellikten kalp sağlığına kadar birçok fayda sağlıyor. Düşük kalorisi ile kilo vermeyi kolaylaştırıyor. sistemini güçlendiriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Kalp hastalıklarından korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Tümör büyümesini azaltır.
A vitamini içeriği ile gözleri korur.
Hastalıklara kalkan olur.
Mide ve bağırsak hastalıklarında faydalıdır.
Kanı temizler.
Zihin yorgunlugu ve uykusuzluga iyi gelir.
Cinsel gücü artırır.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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