Bu önerileri bir kenara 'yaz'ın

Diyabet, halk arasında bilinen adıyla şeker hastalığının toplumda görülme sıklığı giderek artıyor. Diyabet hastalarının yaz mevsimine uygun önlemler alması da bu hastalığa bağlı oluşabilecek çeşitli sorunların önlenmesini sağlıyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Doç. Dr. Özlem Çelik diyabet hastalarının dikkat etmeleri gereken noktaları şöyle sıralıyor...
Dengeli beslenin: Kan şekerini ideal seviyede tutabilmek için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Hastaların meyveler, tatlılar ve hamur işleri gibi besinlerden uzak durması tavsiye ediliyor.
Meyve suyu değil 'su': Diyabet hastalarının yaz aylarında sıvı kaybetmesi kan şekerinin yükselmesini yükseltiyor. Bu nedenle soğuk meyve suları ve gazlı içecekler yerine 2.5 litre su içilmesi öneriliyor.
Karpuza dikkat: Karpuz, kavun, üzüm, çilek ve incir gibi glisemik indeksi yüksek besinler kan şekerini yükseltiyor. Bu meyveleri olabildiğince az tüketmek gerekiyor.
Güneşten korunun: Güneş çarpması, kalp krizi ve beyin kanaması gibi ciddi problemlere yol açıyor. Bu nedenle 11.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmamak gerekiyor.
Parmak arası terlik giymeyin: Diyabet hastalarının yaz mevsiminde parmak arası terlik giyilmemesi öneriliyor. Çünkü minik bir çizik bile diyabetik yara enfeksiyonları ve uzuv kaybına yol açabiliyor.
Dengeli beslenin: Kan şekerini ideal seviyede tutabilmek için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Hastaların meyveler, tatlılar ve hamur işleri gibi besinlerden uzak durması tavsiye ediliyor.
Meyve suyu değil 'su': Diyabet hastalarının yaz aylarında sıvı kaybetmesi kan şekerinin yükselmesini yükseltiyor. Bu nedenle soğuk meyve suları ve gazlı içecekler yerine 2.5 litre su içilmesi öneriliyor.
Karpuza dikkat: Karpuz, kavun, üzüm, çilek ve incir gibi glisemik indeksi yüksek besinler kan şekerini yükseltiyor. Bu meyveleri olabildiğince az tüketmek gerekiyor.
Güneşten korunun: Güneş çarpması, kalp krizi ve beyin kanaması gibi ciddi problemlere yol açıyor. Bu nedenle 11.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmamak gerekiyor.
Parmak arası terlik giymeyin: Diyabet hastalarının yaz mevsiminde parmak arası terlik giyilmemesi öneriliyor. Çünkü minik bir çizik bile diyabetik yara enfeksiyonları ve uzuv kaybına yol açabiliyor.
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