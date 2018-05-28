Yabana atma

Cinsel hayatta sorun yaşayanların imdadına yaban mersini yetişiyor. Kan damarlarını rahatlatıp, dolaşımı güçlendiren yaban mersini özellikle erkeklerde afrodizyak etki gösteriyor. Bu özelliğinden dolayı 'aşkın süper besini' denilen yaban mersini kolesterolü düşürüyor, birçok derde deva oluyor. Yaban mersininin sağlığa yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor...
Romatizmal ağrıları giderir.
Damar sertliğini engeller.
Eklem iltihaplanmasına karşı etkilidir.
Göz yorgunluğunu giderir.
Miyop, katarakt ve göz tansiyonuna iyi gelir.
Bulantıyı geçirir.
Mide kramplarını önler.
Ülser hastalığından korur.
Kansere karşı etkilidir. Karaciğer kanserinde tümörün gelişmesini durdurur.
Romatizmal ağrıları giderir.
Damar sertliğini engeller.
Eklem iltihaplanmasına karşı etkilidir.
Göz yorgunluğunu giderir.
Miyop, katarakt ve göz tansiyonuna iyi gelir.
Bulantıyı geçirir.
Mide kramplarını önler.
Ülser hastalığından korur.
Kansere karşı etkilidir. Karaciğer kanserinde tümörün gelişmesini durdurur.
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