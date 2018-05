Biz O’nu çok sevdik çünkü o bizden biriydi

O kızı Fatma'ya şefkatli bir baba, Enes'in başını okşayan bir yoldaş; Kuşu ölen çocuğa başsağlığına giden bir arkadaş; Yahudi komşusunu hasta yatağında ziyaret eden bir komşu, "Beni seviyor musun?" diyen eşine, "ilk günkü gibi" diyen bir eş; Ağlayan torununu kucaklamak için hutbe okuduğu minberden inen bir dede; Kervan ticaretine katılan bir tüccar; Bedir'i de Uhud'u da yaşayan bir kumandan; Medine Pazarı'nda ıslak buğday satan tüccara "bizi aldatan bizden değildir" diyen bir müşteriydi...

O... Semavi bir hayat değil, yeryüzü hayatı yaşadı. Baba oldu, dede oldu, komşu oldu. Savaştı, barıştı, şakalaştı. Mekke müşrikleri arasındaki lakabı Muhammedü'l Emin'di. Cahiliyye Mekkesi'nde haksızlıklara, zulümlere karşı koymak üzere kurulan Hılfu'l-Fudûl'ün (Erdemliler Birliği) bir üyesiydi. 20'li yaşlardaydı...

Ebu Cehil elinde bir üzüm salkımıyla karşısına dikildi. "Söyle ya Muhammed bu benim nasibim mi değil mi?" dedi. Kötü niyeti hissetti. Nasibin dese yere atıp ayağıyla üzümü çiğneyecek, nasibin değil dese yiyecekti. "Yersen nasibindir, yemezsen nasibin değildir, ey Ebu Cehil" dedi.

İlk vahiy geldiğinde şaşkınlık içindeydi. Doğruca Hz. Hatice'ye koştu. Hz. Hatice şu sözlerle onu teskin etti: "Allah seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır. Çünkü sen doğrusun, emanete riayet edersin, akrabanı gözetirsin, merhametlisin ve güzel ahlaklısın." Ne kadar güzel bir övgüydü bu. Bir insanı en iyi eşi tanıyabilirdi ve o eş ne kadar da güzel anlatmıştı onu.

O, Eşrefü'l-Enbiya idi. Hayatını hem bir nebi hem bir insan olarak yaşadı. Zaman zaman ilahi ikaza muhatap oldu. Bir gün Mekke eşrafıyla buluşmuştu. Onların Müslüman olma ihtimalini çok önemsiyordu. Çünkü Mekke eşrafından birilerinin İslamiyet'i seçmesi onun ferahlamasına neden olacak, davasını kolaylaştıracaktı. Bu arada fakir ve âmâ bir sahabe olan Abdullah İbn Ümmü Mektûm çıkagelmişti. Mekke eşrafıyla uğraştığı bir anda onun gelmesinden pek hoşlanmamış ve yüzünü ekşitmişti. Bunun üzerine Abese suresi nazil olmuştu. Surenin adını aldığı Abese kelimesi "yüzünü ekşitti" anlamına geliyordu. "Kendisine âmâ geldi diye Peygamber yüzünü ekşitti" diye başlıyordu sure. Devamında da âmânın Mekke eşrafından daha kıymetli olabileceğine işaret ediyordu. Hatasını anlamıştı. Artık Abdullah İbni Ümmü Mektûm'u her gördüğünde ona iltifat edip ikramda bulunuyor ve "Ey kendisinden dolayı rabbimin beni azarladığı zat, merhaba" diyerek yanına çağırıyordu.

Tebliğ vazifesine Kureyşliler'i Safa Tepesi'nin eteklerinde toplayarak başladı. "Ey Kureyş! Şu dağların arkasında size karşı hazırlanan bir ordu var desem, bana inanır mısınız?" diye sordu. "Evet" dediler ve eklediler: "Evet, çünkü senden hiçbir yalan söz işitmedik!" Taif'e gitmişti tebliğ için. Orada kendisini taşladılar. Ama O rahmetle karşılık verdi. "Onlar bilmiyorlar, sen onları hidayete erdir, Ya Rab!" diye dua etti. Hep Rabbi'nin rızasını aradı.

Taif'ten sonra şöyle dua etmişti: "... Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım. Sen bana karşı öfkeli değilsen, çektiğim sıkıntı ve zorluklar benim için hiç önemli değil."

"Onlardan biri, kız çocuğu ile müjdelendiği zaman, öfkelenerek yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Yazıklar olsun. İzledikleri yol ne kadar da kötüdür" (en-Nahl 58-59) ayeti O'nun toplumuna inmişti. Ama O'nun en sevgilisi kızı Fatıma idi.

Hutbe irat ederken torunları mescide geldiler. İçeri girerken birisi düştü ve ağlamaya başladı. Efendimiz hutbeye ara verip torununu kucakladı ve sahabeye dönerek "Kıyamadım yavrucağa" buyurdu.





Veda hutbesinde "Kadınlar Allah'ın size emanetidir" buyurdu ve devam etti: "Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayın... Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'a üstünlüğü yoktur... Faizin her çeşidi kaldırılmıştır... İlk kaldırdığım faiz amcam Abbas'ın faizidir... Kan davaları tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası, amcazadem Rebia'nın kan davasıdır..."

Özüyle sözü birdi. İslam'ın nasıl yaşanacağını 23 yıllık nübüvvet hayatıyla sahabeye öğretti, Kur'an-ı Kerim'i somutlaştırdı. Yaşayan Kur'an oldu... "Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?" diye sordu. Sahabei Kiram hep birden şöyle dediler: "Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz, diye şahadet ederiz!" Bunun üzerine şehadet parmağını kaldırdı ve "Şahit ol yâ Rab! Şahit ol yâ Rab! Şahit ol yâ Rab!" buyurdu.

Rabbin şehadetiyle, rızasıyla hitam bulan bir hayat... Resulullah'ın, Habibullah'ın hayatı. Vahye muhatap olan en sevgili kulun hayatı... "İslam Peygamberi"nin hayatı...

Bilmeye, hissetmeye en fazla muhtaç olduğumuz hayat... Alemlere rahmet olan bir hayat, tüm insanlığa model olan bir hayat.

Biz O'nu çok sevdik. Onu çok sevenler, naatlar, beyitler, dizeler yazdılar hakkında... Ama lütfen şu anonim beyte kulak veriniz:

"Basmasa mübarek kademin ruyi zemine Pak itmez idi kimesneyi hâk ile teyemmüm."

"Ey Rasül, senin o mübarek ayağın yeryüzü toprağına değmeseydi, hiç o toprakla yapılan teyemmüm, abdest yerine geçer miydi?"



BİR AYET

"GÜZEL sözün misali kökü sapasağlam, dalları göğe doğru uzanan, meyveleri sürekli yenen diri bir ağaç gibidir. Çirkin sözün misali ise köksüz, bütünüyle kararsız, dayanaksız çürük bir ağaç gibidir" (İbrahim, 14/24-26).



BİR HADS

"ALLAH'IM! Nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım" (Müslim, "Zikir",96).