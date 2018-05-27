Ağzınızın tadı bozulmasın

On bir ayın sultanı Ramazan, bereketiyle geldi. İftar ve sahur sofraları şenlendi. 17 saatlik oruç sırasında ağız kokusu şikayeti de kendisini gösterdi. Medicana International İstanbul Hastanesi Ağız ve Diş Hastalıkları Uzmanı Dt. Gülcan Bahadırlı, sahurda tok tutulması için yenilen süt, peynir, yumurta gibi besinlerin bu durumu tetiklediğini söyledi.
HASTALIK BELİRTİSİ:
Ağız kokusunun herkesi etkileyebilen bir sorun olduğunu aktaran Bahadırlı, bazı hastalıkların da bu durumu tetiklediğini belirtti. Karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, diyabet, akciğer enfeksiyonları, bademcik enfeksiyonlarına dikkat çekti. Ramazan'da sahur ile iftar arasındaki sürede tükürük miktarı ve akışının azaldığını belirtti.
ÇAY DEĞİL SU İÇİN:
Sahurda genellikle tok tuttuğu için tercih edilen besinlerin ağız kokusuna neden olduğunu söyleyen Bahadırlı, şöyle devam etti: "Süt, et, balık, yumurta gibi protein içeriği yüksek ürünler ağız kokusuna sebep olur. Sigara ağız kuruluğuna sebep olmaktadır. Çay, kahve, kola gibi içecekler idrar yoluyla vücuttan su kaybını arttırır ve ağız kuruluğuna neden olur. Ramazan ayında bu içeceklerden uzak durulmalı bol bol su tüketilmelidir."
DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYIN:
Dt. Bahadırlı, oruç sırasında ağız kokusunun önlenebileceğini belirterek, baharatlı yiyecekler ve çay, kahve gibi içeceklerin tüketilmemesi ve bol bol su içilmesi gerektiğini söyledi. Sözlerine şöyle devam etti: "Soğan ve sarımsak çiğ tüketilmemelidir. İftar ve sahur vakitlerinde yemekten sonra en az 2 dakika diş yüzeyleri ve diş eti dikkatlice fırçalanmalıdır. Ağızdaki protezlerin temizliği uygun temizleme apareyleri ve ajanları ile dikkatlice yapılmalıdır. Alkol içerikli ağız bakım suları ağız kuruluğunu artırarak ağız kokusunu artırabilir. Ramazan ayından önce mutlaka bir diş hekimi kontrolüne gidilerek ağız sağlığının optimum seviyeye getirilmesi; karşılaşılabilecek diş sorunlarının ve ağız kokusu probleminin önüne geçilmesini sağlayacaktır."
ELMA, KAYISI, MUZ...
Baharatlı yiyeceklerin yanı sıra portakal, ananas, greyfurt suyu gibi asidik gıdalar da ağız kokusuna neden oluyor. Ramazan ayında bu besinlerin yerine lifli gıdaların (elma, kayısı, muz, böğürtlen, kiraz, şeftali, armut, erik, çilek, brokoli, havuç, mısır, bezelye, domates, kabak, patates) tüketilmesi öneriliyor.
HASTALIK BELİRTİSİ:
Ağız kokusunun herkesi etkileyebilen bir sorun olduğunu aktaran Bahadırlı, bazı hastalıkların da bu durumu tetiklediğini belirtti. Karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, diyabet, akciğer enfeksiyonları, bademcik enfeksiyonlarına dikkat çekti. Ramazan'da sahur ile iftar arasındaki sürede tükürük miktarı ve akışının azaldığını belirtti.
ÇAY DEĞİL SU İÇİN:
Sahurda genellikle tok tuttuğu için tercih edilen besinlerin ağız kokusuna neden olduğunu söyleyen Bahadırlı, şöyle devam etti: "Süt, et, balık, yumurta gibi protein içeriği yüksek ürünler ağız kokusuna sebep olur. Sigara ağız kuruluğuna sebep olmaktadır. Çay, kahve, kola gibi içecekler idrar yoluyla vücuttan su kaybını arttırır ve ağız kuruluğuna neden olur. Ramazan ayında bu içeceklerden uzak durulmalı bol bol su tüketilmelidir."
DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYIN:
Dt. Bahadırlı, oruç sırasında ağız kokusunun önlenebileceğini belirterek, baharatlı yiyecekler ve çay, kahve gibi içeceklerin tüketilmemesi ve bol bol su içilmesi gerektiğini söyledi. Sözlerine şöyle devam etti: "Soğan ve sarımsak çiğ tüketilmemelidir. İftar ve sahur vakitlerinde yemekten sonra en az 2 dakika diş yüzeyleri ve diş eti dikkatlice fırçalanmalıdır. Ağızdaki protezlerin temizliği uygun temizleme apareyleri ve ajanları ile dikkatlice yapılmalıdır. Alkol içerikli ağız bakım suları ağız kuruluğunu artırarak ağız kokusunu artırabilir. Ramazan ayından önce mutlaka bir diş hekimi kontrolüne gidilerek ağız sağlığının optimum seviyeye getirilmesi; karşılaşılabilecek diş sorunlarının ve ağız kokusu probleminin önüne geçilmesini sağlayacaktır."
ELMA, KAYISI, MUZ...
Baharatlı yiyeceklerin yanı sıra portakal, ananas, greyfurt suyu gibi asidik gıdalar da ağız kokusuna neden oluyor. Ramazan ayında bu besinlerin yerine lifli gıdaların (elma, kayısı, muz, böğürtlen, kiraz, şeftali, armut, erik, çilek, brokoli, havuç, mısır, bezelye, domates, kabak, patates) tüketilmesi öneriliyor.
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