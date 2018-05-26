Bağcılar Belediyesi ve Almanya'nın Hamm Büyüksehir Belediyesi her yıl oldugu gibi bu Ramazan ayında da Almanya'da gönül sofrası kurdu. Hamm sehrinde bir dügün salonunda gerçeklestirilen iftar yemegine gurbetçiler büyük ilgi gösterdi.
İSLAM BARIŞ VE KARDEŞLİK DİNİDİR
Iftar programında konusma yapan Bagcılar Belediye Baskanı Lokman Çagırıcı, barıs ve kardeslik mesajları içeren bir konusma yaptı. Çagırıcı, "Gönül sofrasında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duydugumu ifade ediyorum ancak Islam alemi olarak özlemle bekledigimiz merhametin ve kardesligin had safhaya ulastıgı Ramazan ayında Filistin'de yasanan olayları bir kez daha kınadıgımı özellikle ifade etmek istiyorum. Islam barıs ve kardeslik dinidir. Kaldı ki hiçbir dinde insan öldürmenin mazur görülmedigi ve müsaade edilmedigi halde Israil'in yapmıs oldugu bu vahseti dünyadaki insanların seyrediyor olması da insanlık adına büyük üzüntü verici. Bu konudaki inançlara olan saygısı ve insanlıga olan sevgisinden dolayı Sayın Petermann'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Allah insanı rızkıyla yaratmıstır. Eger yeryüzünde insanlar birbirlerine karsı saygı sevgi ve hosgörülü davranmıs olsalar inanın dünya herkese yetecek kadar genistir" dedi. Çagırıcı, Hamm Büyüksehir'le birçok proje yaptıklarını belirterek dostluklarının gelecek nesillere yayılması temennisinde bulundu.
BİZ BUNU ALKIŞLIYOR VE ÖRNEK ALIYORUZ
Hamm Büyüksehir Belediye Baskanı Thomas Petermann ise mültecilere degindigi konusmasında sunları söyledi: "Nüfusunun yüzde 13'ün Müslüman olan Hamm, Müslümanların ve Müslüman Türklerin en çok yasadıgı sehirdir. Kardes sehir olan Bagcılar'la çok güzel ortak projeler yapıyoruz. Özellikle mülteciler hususunda çok iyi tecrübe paylasımı yaptık. Hamm belediyesi olarak 3 bin 500 mülteciyi nasıl barındırırız diye düsünürken Bagcılar 55 bin civarında mülteciye ev sahipligi yapıyor. Ve herhangi bir kriz de yasamıyorlar. Biz bunu alkıslıyor ve örnek almaya çalısıyoruz. Bu amaçla geçtigimiz Nisan ayında siyasetçiler, akademisyenler ve birçok ülkeden yerel yöneticiler Bagcılar Belediyesi'nin ev sahipligi yaptıgı 'Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumu'nda bir araya geldik. Hem sıkıntıları konustuk hem çözüm yolu aradık. Çok iyi biliyorum ki Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa'daki göçmen soruna çözüm bulunamaz"
İSLAM BARIŞ VE KARDEŞLİK DİNİDİR
Iftar programında konusma yapan Bagcılar Belediye Baskanı Lokman Çagırıcı, barıs ve kardeslik mesajları içeren bir konusma yaptı. Çagırıcı, "Gönül sofrasında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duydugumu ifade ediyorum ancak Islam alemi olarak özlemle bekledigimiz merhametin ve kardesligin had safhaya ulastıgı Ramazan ayında Filistin'de yasanan olayları bir kez daha kınadıgımı özellikle ifade etmek istiyorum. Islam barıs ve kardeslik dinidir. Kaldı ki hiçbir dinde insan öldürmenin mazur görülmedigi ve müsaade edilmedigi halde Israil'in yapmıs oldugu bu vahseti dünyadaki insanların seyrediyor olması da insanlık adına büyük üzüntü verici. Bu konudaki inançlara olan saygısı ve insanlıga olan sevgisinden dolayı Sayın Petermann'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Allah insanı rızkıyla yaratmıstır. Eger yeryüzünde insanlar birbirlerine karsı saygı sevgi ve hosgörülü davranmıs olsalar inanın dünya herkese yetecek kadar genistir" dedi. Çagırıcı, Hamm Büyüksehir'le birçok proje yaptıklarını belirterek dostluklarının gelecek nesillere yayılması temennisinde bulundu.
BİZ BUNU ALKIŞLIYOR VE ÖRNEK ALIYORUZ
Hamm Büyüksehir Belediye Baskanı Thomas Petermann ise mültecilere degindigi konusmasında sunları söyledi: "Nüfusunun yüzde 13'ün Müslüman olan Hamm, Müslümanların ve Müslüman Türklerin en çok yasadıgı sehirdir. Kardes sehir olan Bagcılar'la çok güzel ortak projeler yapıyoruz. Özellikle mülteciler hususunda çok iyi tecrübe paylasımı yaptık. Hamm belediyesi olarak 3 bin 500 mülteciyi nasıl barındırırız diye düsünürken Bagcılar 55 bin civarında mülteciye ev sahipligi yapıyor. Ve herhangi bir kriz de yasamıyorlar. Biz bunu alkıslıyor ve örnek almaya çalısıyoruz. Bu amaçla geçtigimiz Nisan ayında siyasetçiler, akademisyenler ve birçok ülkeden yerel yöneticiler Bagcılar Belediyesi'nin ev sahipligi yaptıgı 'Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumu'nda bir araya geldik. Hem sıkıntıları konustuk hem çözüm yolu aradık. Çok iyi biliyorum ki Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa'daki göçmen soruna çözüm bulunamaz"
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