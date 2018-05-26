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'daki gönül sofrasından dünyaya barış mesajı verdiler

’da ’nin Hamm Büyükşehir Belediyesi’yle düzenlediği ve gurbetçilerin yanı sıra farklı dinden insanların bir araya geldiği iftar sofrasından dünyaya barış mesajı verildi. ’in ’teki yaptığı zulmü kınayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Eğer yeryüzünde insanlar birbirlerine karşı saygı, sevgi ve hoşgörülü davranmış olsalar inanın dünya herkese yetecek kadar geniştir”d edi.

Almanyadaki gönül sofrasından dünyaya barış mesajı verdiler
Bağcılar Belediyesi ve 'nın Belediyesi her yıl oldugu gibi bu Ramazan ayında da Almanya'da gönül sofrası kurdu. Hamm sehrinde bir dügün salonunda gerçeklestirilen iftar yemegine gurbetçiler büyük ilgi gösterdi.

İSLAM BARIŞ VE KARDEŞLİK DİNİDİR
Iftar programında konusma yapan Bagcılar Belediye Baskanı Lokman Çagırıcı, barıs ve kardeslik mesajları içeren bir konusma yaptı. Çagırıcı, "Gönül sofrasında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duydugumu ifade ediyorum ancak Islam alemi olarak özlemle bekledigimiz merhametin ve kardesligin had safhaya ulastıgı Ramazan ayında 'de yasanan olayları bir kez daha kınadıgımı özellikle ifade etmek istiyorum. Islam barıs ve kardeslik dinidir. Kaldı ki hiçbir dinde insan öldürmenin mazur görülmedigi ve müsaade edilmedigi halde Israil'in yapmıs oldugu bu vahseti dünyadaki insanların seyrediyor olması da insanlık adına büyük üzüntü verici. Bu konudaki inançlara olan saygısı ve insanlıga olan sevgisinden dolayı Sayın Petermann'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Allah insanı rızkıyla yaratmıstır. Eger yeryüzünde insanlar birbirlerine karsı saygı sevgi ve hosgörülü davranmıs olsalar inanın dünya herkese yetecek kadar genistir" dedi. Çagırıcı, Hamm Büyüksehir'le birçok proje yaptıklarını belirterek dostluklarının gelecek nesillere yayılması temennisinde bulundu.

BİZ BUNU ALKIŞLIYOR VE ÖRNEK ALIYORUZ
Hamm Büyüksehir Belediye Baskanı Thomas Petermann ise lere degindigi konusmasında sunları söyledi: "Nüfusunun yüzde 13'ün Müslüman olan Hamm, Müslümanların ve Müslüman Türklerin en çok yasadıgı sehirdir. Kardes sehir olan Bagcılar'la çok güzel ortak projeler yapıyoruz. Özellikle mülteciler hususunda çok iyi tecrübe paylasımı yaptık. Hamm belediyesi olarak 3 bin 500 mülteciyi nasıl barındırırız diye düsünürken Bagcılar 55 bin civarında mülteciye ev sahipligi yapıyor. Ve herhangi bir kriz de yasamıyorlar. Biz bunu alkıslıyor ve örnek almaya çalısıyoruz. Bu amaçla geçtigimiz Nisan ayında siyasetçiler, akademisyenler ve birçok ülkeden yerel yöneticiler Bagcılar Belediyesi'nin ev sahipligi yaptıgı 'Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumu'nda bir araya geldik. Hem sıkıntıları konustuk hem çözüm yolu aradık. Çok iyi biliyorum ki Cumhuriyeti olmadan Avrupa'daki göçmen soruna çözüm bulunamaz"
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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