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Bayram tatili 9 gün mü olacak? Açıklama geldi

Kültür ve Turizm Bakanı , Ramazan Bayramı tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş bayram tatilinin kaç gün olacağı konusuna açıklık getirdi.

Bayram tatili 9 gün mü olacak? Açıklama geldi

Bakan , "İnşallah birinci turda her iki seçimde de bakımından iktidar olacak bir çoğunluk olacaktır. 'Erdoğan'a oy veririm, ama Ak Parti'ye oy vermem' diye bir söylem yok. 'Vermeyin' diye bir söylem var. Bu üretilen bir şey. Azalıyor, azalacaktır. Bu seçim hakikaten Türkiye'nin en önemli seçimi" dedi.

2013'te ABD Merkez Bankası'nın para sıkılaştırma politikası çerçevesinde Türkiye'de faizlerle kıpırdanma oldu. Ardından Gezi Parkı, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'da döviz kurları üzerinden spekülasyonlar yapıldı. Arkasında Türkiye'nin üretim gücünün kırılması niyeti var. Bir algı operasyonunun parçası. Türkiye ekonomisine karşı planlı hareketin olduğu anlaşılıyor. 24 Haziran seçimlerinden sonra ciddi bir güven ve istikrar yakalandığı zaman bu tür spekülasyonları yapanların da hiçbir sonuç almayacağını görüyorum. Kısa süre içerisinde spekülatif hareketler de tamamıyla göğüslenecek, Türkiye ekonomisi tabii aksında yoluna devam edecektir. Yabancı yatırımcının çıktığı, gelmediği meselesi gerçeği yansıtmıyor. Binlerce yabancı şirket yatırım yapıyor, özellikle büyük projelerde Türkiye'nin yabancılarla ortaklıkları devam ediyor.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 07:12
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