Mutluluk karanfilde

Gıdalara tat ve koku vermek amacıyla kullanılan karanfil, cinsel arzuyu arttırıyor. Güçlü bir mikrop kırıcı olan karanfilin sağlığa yararları şöyle sıralanıyor:
Doğal bir antiseptiktir. Mikropları öldürür.
Ağız kokusunu giderir. Bu nedenle sarımsak, soğan ve sigara kokularını bastırmakta etkilidir.
Gaz söktürücüdür.
Beden-zihin yorgunluğunu giderir.
Kalbi ve hafızayı kuvvetlendirir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Baharat olarak iştah açar.
Hazmı kolaylaştırır. Mideye ve göğse kuvvet verir.
Karanfil çiçekleri balgam söktürücüdür. Öksürüğü keser. Ateşi düşürür.
Doğal bir antiseptiktir. Mikropları öldürür.
Ağız kokusunu giderir. Bu nedenle sarımsak, soğan ve sigara kokularını bastırmakta etkilidir.
Gaz söktürücüdür.
Beden-zihin yorgunluğunu giderir.
Kalbi ve hafızayı kuvvetlendirir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Baharat olarak iştah açar.
Hazmı kolaylaştırır. Mideye ve göğse kuvvet verir.
Karanfil çiçekleri balgam söktürücüdür. Öksürüğü keser. Ateşi düşürür.
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