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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Hamileler yumurta yesin
  2. Kalp yaşa bakmıyor

Mutluluk de

Keskin tadı ve kokusuyla dikkat çeken , afrodizyak etkisiyle de öne çıkıyor...

Mutluluk karanfilde
Gıdalara tat ve koku vermek amacıyla kullanılan karanfil, cinsel arzuyu arttırıyor. Güçlü bir kırıcı olan in sağlığa yararları şöyle sıralanıyor:
Doğal bir antiseptiktir. Mikropları öldürür.
Ağız kokusunu giderir. Bu nedenle sarımsak, soğan ve sigara kokularını bastırmakta etkilidir.
Gaz söktürücüdür.
Beden-zihin yorgunluğunu giderir.
Kalbi ve hafızayı kuvvetlendirir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Baharat olarak iştah açar.
Hazmı kolaylaştırır. Mideye ve göğse kuvvet verir.
Karanfil çiçekleri balgam söktürücüdür. Öksürüğü keser. Ateşi düşürür.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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