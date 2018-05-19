;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kulak damlası orucu bozar mı?
  2. Orucun istenmeyen misafiri: Reflü

Aşkın beyaz gücü!

Aşkın beyaz gücü!
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden yoğurt, içerdiği besin maddeleri ile sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Kemikleri güçlendiriyor. Bağışıklık sistemini destekliyor. Akşamları yatmadan önce bir kase yoğurt yemek, iyi bir uyku çekmeye yardımcı oluyor. Aşk hayatına da katkı sağlayan yoğurt, afrodizyak etkisiyle cinsel isteksizliği bitiriyor. Libidoyu yükseltip çiftlere mutluluğun kapılarını açıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Kilo vermeye yardımcı olur.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Soğuk algınlığından korur.
Dişleri kuvvetlendirir.
Gözleri besler.
Kolesterolü dengeler.
Kemikleri güçlendirir.
Beyni besler. Alzheimer ve demanstan korur.
Etiketler: ,
  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar