Aşkın beyaz gücü!

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden yoğurt, içerdiği besin maddeleri ile sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Kemikleri güçlendiriyor. Bağışıklık sistemini destekliyor. Akşamları yatmadan önce bir kase yoğurt yemek, iyi bir uyku çekmeye yardımcı oluyor. Aşk hayatına da katkı sağlayan yoğurt, afrodizyak etkisiyle cinsel isteksizliği bitiriyor. Libidoyu yükseltip çiftlere mutluluğun kapılarını açıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Kilo vermeye yardımcı olur.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Soğuk algınlığından korur.
Dişleri kuvvetlendirir.
Gözleri besler.
Kolesterolü dengeler.
Kemikleri güçlendirir.
Beyni besler. Alzheimer ve demanstan korur.
Kilo vermeye yardımcı olur.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Soğuk algınlığından korur.
Dişleri kuvvetlendirir.
Gözleri besler.
Kolesterolü dengeler.
Kemikleri güçlendirir.
Beyni besler. Alzheimer ve demanstan korur.
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