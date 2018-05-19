Aşkın beyaz gücü!

mutfağının vazgeçilmez lezzetlerindeniçerdiği besin maddeleri ile sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Kemikleri güçlendiriyor. Bağışıklık sistemini destekliyor. Akşamları yatmadan önce bir kase yoğurt yemek, iyi bir uyku çekmeye yardımcı oluyor. Aşk hayatına da katkı sağlayan yoğurt, afrodizyak etkisiyle cinsel isteksizliği bitiriyor. Libidoyu yükseltip çiftlere mutluluğun kapılarını açıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:Yüksek tansiyonu düşürür.Dişleri kuvvetlendirir.Kolesterolü dengeler.Beyni besler. Alzheimer ve demanstan korur.