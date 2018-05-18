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a kisti nedeni

Çikolata kisti kısırlık nedeni
Her 10 kadından 1'inde görülen çikolata kisti hastalığı (endometriozis), çoğunlukla 18 ila 45 yaş arasındaki hamile kalmamış kadınları tehdit ediyor. Hastalık rahmin içini dolduran doku tabakasına ait hücrelerin, rahim dışına yerleşip büyümesiyle oluşuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ercan Baştu, a kistiyle ilgili bilgiler veriyor: "Hastalık, ağrılı veya yoğun adetler, cinsel ilişki sırasında ağrı, hamile kalamama, dışkılamada zorlanma, uzun süreli kasık ve karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Ancak belirtiler, başka hastalıkları taklik ettiği için çikolata kisti tanısı konması 6-10 yılı bulabiliyor. Doğum yapmamış olmak, adet görmeye erken yaşta başlamak, menopoza geç yaşta girmek, alkol tüketimi ve genetik yatkınlık gibi faktörler hastalık riskini arttırıyor. Çikolata kisti hastalığı, ek olarak yumurtaya veya sperme zarar vererek hamile kalmayı engelleyebiliyor. Kısırlığa neden olabiliyor."
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