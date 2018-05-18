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Bağcılar'daki ilk da hüzün ve sevinç bir arada yaşandı

tarafından Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda 5 bin kişinin ağırlandığı ayının ilk ında hüzün ve esvinç bir arada yaşandı. Ramazan’ın gelişini coşkuyla karşılayan ilçe sakinler iİsrail’in saldırısında şehit olan Filistinlileri anıp için dua etti

Bağcılardaki ilk iftarda hüzün ve sevinç bir arada yaşandı
Gönlümüz bir, soframız bir, herkes ev sahibi ve herkes davetli sloganıyla 'ı karsılayan Bagcılar Belediyesi, bu yıl ilk programını Kirazlı Metro Istasyonu Etkinlik Alanı'nda düzenledi. Çolukçocuk yaslı, genç toplumun her kesiminden 5 bin kisi Ramazan'ın manevi ikliminden yararlanmak için kurulan sofralara oturdu. Ilçe sakinlerinin birbirleriyle ettigi sohbet ve komsuluk iliskilerinin pekistigi alanda cosku ve burukluk bir arada yasandı. Ramazan ayına girildigi için mutluluk ve sevinç yasayan vatandaslar bir yandan da ABD Büyükelçiligi'nin 'e tasınması ve Israil'in Müslümanlara saldırısı nedeniyle hüzünlendi. Ezanın okunmasıyla birlikte dualar edildi ve Ramazan'ın ilk orucu hep birlikte açıldı. Bu arada alana gelemeyen ihtiyaç sahipleri "Iftar Bileti" uygulamasıyla oruçlarını evlerine yakın anlasmalı lokantalarda açtı.

RAMAZAN BOYUNCA MAZLUM COGRAFYA IÇIN DUA EDECEGIZ
Bagcılar Belediye Baskanı Lokman Çagırıcı, yaptıgı konusmada "Bizler için güzel baslayan Ramazan maalesef Islam cografyası için hep acı ve gözyasıyla basladı. Israil'in yapmıs oldugu zulüm Insallah yanına kar kalmayacak. Saldırıyı lanetliyor sehitlerimize de rahmet diliyorum. Ramazan ayı boyunca mazlum cografya için dua edecegiz. Insallah bu mübarek ay ümmetin uyanısına ve yeniden dirilisine vesile olur. Iftar Programı sonrası sahne alan sair Dursun Ali Erzincanlı da Nat-ı Serif ve siirler okudu. Erzincanlı'nın seslendirdigi "Ben Kudüsüm" siiri alandaki herkesi duygulandırdı. Okunan Kuran'ı Kerim ve yapılan dualarla Israil'in katliamında sehit olan Filistinliler anıldı.
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