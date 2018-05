Karım ‘aldatmakla’ tehdit ediyor!

Eşimi aldattım ve bu ortaya çıktı. Eşim sürekli 'Ben de seni aldatacağım' diyerek her gece baskı kuruyor. Hata yaptım ve eşimden ayrılmak istemiyorum. Ama buna karşılık psikolojik baskı yapıyor. Evet ben dava açmak istiyorum. Biraz korkması için. Bu dava ayrılık davası olmamalı. Nasıl bir dava açabilirim? Mümkün mü?

Görünen o ki eşiniz aldatılma hadisesi nedeniyle yaşamış olduğu üzüntü ve kızgınlığı sizin de yaşamanız için size bu konuda psikolojik baskı yapıyor. Bu durum, bana eşiniz her ne kadar aldatıldığı için sizi cezalandırma arzusu içine girmiş olsa da size karşı bir boşanma davası açmıyorsa evlilik birliğinin devamını arzu ettiğini düşündürüyor. Sizin de bu konuda iradeniz bu yönde olduğuna göre sırf eşinizi korkutarak kazanmak için herhangi bir dava yoluna başvurmamamızı tavsiye ederim. Keza dava sürecinde davanın kabulünü sağlamak için yazılan dilekçeler ve bu dilekçelere verilen cevaplar, çoğu zaman eşlerin vaktiyle konuşarak hallettiği, uzlaştığı, hatta hiç hatırlamadığı konuları bile yeniden gündeme getirmekte ve çoğu zaman tarafları bir araya getirmekten ziyade taraflar arasındaki anlaşmazlığı büyütmekte, uçurumu derinleştirmektedir.

Yine de son bir not, açacağınız bir boşanma davasından dilediğiniz zaman feragat edebilirsiniz.

Tabi bundan sonra yeniden boşanma davası açmak için aynı nedenleri ileri süremezsiniz, yeni nedenler ileri sürmeniz gerekir.



İnternette suç olduğunu düşündüğüm bir içerik ile karşılaştım. Ne yapmalıyım?

En yakın Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek durumu ihbar edebilir, polisi arayarak ihbar edebilir veya içerik, 5651 Sayılı Kanun'un 8. maddesiyle belirtilmiş olan intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama,- Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'da yer alan suçlardan biri olduğunu düşünüyorsanız, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun https://www. ihbarweb.org.tr/ adresine girerek ihbarda bulunabilirsiniz.



​YASAK AŞK FOTOĞRAFLARI DELİL MİDİR?

Kocam beni yakın arkadaşımla aldatıyor. Telefonunu gizlice inceledim ve bazı fotoğraflar buldum. O fotoğrafları kendi cep telefonumla çektim. Mahkemede bunları delil olarak sunabilir miyim?

Bu konuda tartışmalar olmakla birlikte uygulamada Aile Mahkemeleri bu delilleri yasal delil (hukuka aykırı olmayan delil) kabul ediyor ve hükme esas alıyor.

Yargıtay'ın 15.2.2012 ve 26.11.2014 tarihli kararlarıyla bu konudaki kriteri şöyle;

Başkaca bir delil edinme olanağı olmadığı durumlarda, somut olayın özelliklerine bakılarak hukuka aykırı elde edilen delilin medeni yargılamada kullanılıp kullanılmamasında somut olaya göre hareket edilmelidir. Ayrıca Yargıtay'ın vermiş olduğu kararlarda eşler arasında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunun oluşmayacağını belirtmiştir. Yargıtay ilgili kararında, "Eşlerden birinin bu alana ilişkin özel yaşamı evlilikle bir araya geldiği ve birlikte yaşadığı hayat arkadaşı olan diğer eşi de en az kendisininki kadar yakından ilgilendirir. O nedenle, evlilikte, evlilik birliğine ilişkin yasal yükümlülükler alanı eşlerin her birinin özel yaşam alanı olmayıp, aile yaşam alanıdır.

Bu alanla ilgili de, eşlerin tek tek özel yaşamlarını değil, bütün olarak aile yaşamının gizliliği ve dokunulmazlığı önem ve öncelik taşır. Bu bakımdan, evliliğin, yasal yükümlülükler alanı, diğer eş için dokunulmaz değildir. Bu nedenle, eşinin sadakatinden kuşkulanan davacı-davalının birlikte yaşadıkları her ikisinin de ortak mekanı olan konuta eşinin bilgisi dışında ses kayıt cihazı yerleştirerek eşinin aleni olmayan konuşmalarını kaydetmesinde, bu suretle sadakat yükümlülüğü ile de bağdaşmayan davranışlarını tespit etmesinde özel hayatın gizliliğinin ihlalinden söz edilemez ve hukuka aykırılık bulunduğu kabul olunamaz.

Aksine, aile birliğine ilişkin ortak yaşanılan mekana davalının meşru olmayan bir amaç için arkadaşları kabul etmesinde aile hayatının gizliliğini ihlal söz konusudur.

Bu bakımdan sözü edilen delilin elde edilişinde hukuka aykırılık bulunduğundan söz edilemez" şeklinde hüküm tesis etmiştir. Fakat buna rağmen eşinizin telefonunun onun evlilik birliği ile ilgili olmayan kendi kişisel alanı olduğu ve bu nedenle telefon içeriğinin elde edilmesinin özel hayatın gizliliğini ihlal etmesi gerektiğini belirten görüşler de vardır.



Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?

İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte devrine engel durum yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Devri takiben, tapu müdürü TMK'nın 1019. maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise, borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.



Üçüncü eşimden de boşanmak üzereyim. Diğer iki eşim benden nafaka istememişti. Bu kez istiyor. Vermemek ya da az nafaka için ne yapmalıyım? Çocuğumuz yok. Eşimin mal varlığı da benden daha iyi.

Eşinizin sizden isteyeceği nafaka yoksulluk nafakasıdır.

Yoksulluk nafakası yoksulluğa düşecek eş için verilen ve boşanma davası kesinleştikten sonra işlemeye başlayacak olan nafakadır.

Dolayısıyla eşiniz boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmüyorsa ve mahkemede de bunu ispatlayabiliyorsanız mahkeme nafakaya hükmetmeyecektir.



AVUKAT FERİDE HİLAL İMAL