Sağlıklı bir yaşamın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, hayvansal gıdaların fazla tüketildiğinde birtakım hastalıkları beraberinde getirdiğinin altını çiziyor. Bazı sebzelerin, etten daha fazla protein içeriğini belirtiyor. Sağlıklı bir hayat için şu bilgileri veriyor...
Et değil kabak yiyin
Hayvansal yiyecekler fazla tüketildiğinde, kansere ve kalp hastalıklarına yol açıyor. Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, bitkisel besinlerin etten daha değerli ve sağlıklı olduğunu söylüyor
- 17 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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