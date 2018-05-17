;
Yol Durumu
RAMAZAN
İMSAKİYE
  1. Karım ‘aldatmakla’ tehdit ediyor!
  2. Fizik tedaviye 5 yıldızlı hizmet

değil yiyin

Hayvansal yiyecekler fazla tükildiğinde, e ve kalp hastalıklarına yol açıyor. Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. , bitkisel besinlerin etten daha değerli ve sağlıklı olduğunu söylüyor

Et değil kabak yiyin
Sağlıklı bir yaşamın yolu, kten geçiyor. Çapa Tıp Fakültesi Öğrim Üyesi Prof. Dr. , hayvansal gıdaların fazla tüketildiğinde birtakım hastalıkları beraberinde getirdiğinin altını çiziyor. Bazı sebzelerin, etten daha fazla protein içeriğini belirtiyor. Sağlıklı bir hayat için şu bilgileri veriyor...
Etiketler: , , , , ,
  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar