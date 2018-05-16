Zorla kayınvalideyle oturmak boşanma nedeni

Eşim kayınvalidemle oturmamız konusunda beni zorluyor. Bu boşanma nedeni midir?

Evlilik birliği içinde aslolan çiftlerin aile konutu içinde yaşamalarıdır. Yargıtay 2010 yılında vermiş olduğu kararla bağımsız ortak konut seçiminden kaçınarak eşini, rızası olmadan kendi anne ve babasıyla oturmaya mecbur bırakan kocanın, 'eşini terk etmiş' sayılması gerektiği yönünde karar düzenlemiştir.

Kısaca eşinizin size ayrı ev sağlamaması rızanız olmaksızın ailesiyle birlikte oturmaya zorlaması boşanma nedenidir.



​EŞ ONAYSIZ KEFİL OLUNMAZ

Benim onayım olmadan eşim kefil olabilir mi?

Yeni Borçlar Kanunu'nda getirilen düzenlemeyle kefil olmak isteyen eşe, diğer eşin yazılı onay vermesi gerekmektedir.

Aksi halde kefalet geçerli olmayacaktır. Bu düzenlemenin amacı, evlilik birliği içinde edinilen mallarda her iki eşin de hakkının olmasıdır. Başkalarının borçlarını üstlenerek bu malları riske atmak diğer eşin iznine bağlı tutulmuştur.

Kefalet izni yazılı olmalı ve sorumlu olunacak bedelin azami tutarı ve sorumluluğun tarihi de düzenlenmelidir.

Fakat bu uygulama ticari hayatta bazı büyük sorunlara neden olduğundan 2013'te bir değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, ticaret siciline kayıtlı ticari işletme sahibinin işletmesi ile ilgili, ticaret şirketi ortağı veya yöneticisinin şirketle ilgili, meslek siciline kayıtlı esnaf ve sanatkârın mesleki faaliyeti ile ilgili, 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerle ilgili, tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerle ilgili, olarak verilecek kefaletlerde eşin rızası aranmayacağı düzenlemesi getirilmiştir.



​SANIĞA İKİNCİ BİR ŞANS...

Karıştığım bir kavga neticesinde hem ben hem de kavga ettiğim kişi yaralandı. Birbirimizden şikayetçi olduk. Görülen davada hâkim hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına muvafakatimin olup olmadığını sordu.

Bunu kabul etmeli miyim?

Öncelikle okuyucularımız için Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararının ne anlama geldiğini açıklayalım. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında verilen cezanın verilen süre içinde kasıtlı herhangi bir suç işlenmediği takdirde hiçbir sonuç doğurmaması, ortadan kalkması demektir. HAGB sanığa neredeyse ikinci bir şans tanıyan bir kurumdur. Adli sicil kaydına işlemez. Hakim vereceği kararda bir cezaya hükmedecek ve bu cezanın hükmünün açıklanmasını geri bırakacaktır. Sorunuza dönecek olursak, bunun için somut olayı mutlaka bir avukatla değerlendirmeniz uygun olur.

Fakat genellikle HAGB, sanığın lehine olan bir kurumdur.



ÇOCUĞUN VELAYETİ NEYE GÖRE VERİLİR?

Boşanınca kızın velayeti babaya, erkeğin ise anneye mi verilir?

Kanunumuzda böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Çocukların velayetinin kime verileceği konusunda en önemli kıstas çocuğun üstün yararıdır. Çocuğun yaşı küçükse anne bakım ve ilgisine muhtaç olduğu kabul edilir ve çocuk anneye verilir. Tabi anne haysiyetsiz bir hayat sürüyorsa veya bir akıl hastalığı varsa veya çocuğa bakmasının sakıncalı olduğu ciddi bir neden varsa hâkimin takdiri ile babaya da verilebilir. Velayet hakkını elinde bulunduran tarafın mahkemece düzenlenmiş karşı tarafla kişisel ilişki kurma tarihlerine saygı göstermesi gerekir. Birçok boşanmış çiftte çocuğu göstermemek, kaçırmak, çocuğu karşı tarafla ilgili doldurmak, çocuğa annen /baban öldü veya bizi terk etti şeklinde söylemlerde bulunmak çocuğun psikolojik gelişimi açısından zararlı olduğu gibi, velayeti elinde bulunduran tarafın velayet hakkını yitirmesine de neden olabilir.



AVUKAT FERİDE HİLAL İMAL