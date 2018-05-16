Yanlış diyetler tansiyonu tetikler

Yüksek kan basıncı yani hipertansiyon, baş ağrısı, burun kanaması, nefes darlığı, halsizlik gibi belirtilerle kendisini gösteriyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Gülsüm Bingöl, hayatı ciddi oranda tehdit eden hipertansiyon ve neden olduğu hastalıklarla ilgili önemli bilgiler veriyor. Yanlış yapılan diyetler de kişiyi sağlığından ediyor. Özellikle diyette yetersiz potasyum, kalsiyum, magnezyum ve protein alanlarda tansiyon sorunu sık görülüyor. Pek çok hayati organı da olumsuz etkileyen tansiyon, kalp yetmezliği, kalp krizi, aort anevrizması, inme, böbrek yetmezliği, görme bozuklukları gibi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Önerilere dikkat
Az yağlı ve az tuzlu sağlıklı yiyecekler tüketin.
İdeal kiloda olun.
Hareket edin.
Stres yapmayın.
Tedaviyi ve kontrolü aksatmayın.
Az yağlı ve az tuzlu sağlıklı yiyecekler tüketin.
İdeal kiloda olun.
Hareket edin.
Stres yapmayın.
Tedaviyi ve kontrolü aksatmayın.
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