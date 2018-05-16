Tatlı baş ağrıtıyor

Biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, Ramazan'da aşırı tatlı ve yağlı gıdalar tüketimi konusunda uyarıyor. Orucun zeytin, incir ya da hurma ile açılmasını tavsiye eden Saraçoğlu, "Daha sonra çorba tüketilir. Bir süre dinlenirsiniz. Tekrar sofraya oturduğunuzda çok yağlı olmayan sebzeli yemekten bir kap tüketilir. Bu şekilde iftar yapılabilir" diyor. Son yıllarda Ramazan ayında insanların aşırı derecede tatlı tükettiğine değinen Prof. Dr. Saraçoğlu, bu dönemde şeker, kalp, kolesterol gibi metabolizma hastalıklarının ortaya çıktığına değiniyor. "Onun için Ramazan'da ölçülü beslenmeye dikkat etmeliyiz" ifadesini kullanıyor.
BROKOLİ, ISPANAK
Sahurda yenilen tatlının gün içerisinde baş ağrısına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Saraçoğlu, şöyle devam ediyor: "Sahurda çay içebilirsiniz. Brokoli, karnabahar tüketilmeli. Mercimek, ıspanak folik asit açısından çok iyi ancak çok fazla yağ kullanılmamalıdır."
BROKOLİ, ISPANAK
Sahurda yenilen tatlının gün içerisinde baş ağrısına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Saraçoğlu, şöyle devam ediyor: "Sahurda çay içebilirsiniz. Brokoli, karnabahar tüketilmeli. Mercimek, ıspanak folik asit açısından çok iyi ancak çok fazla yağ kullanılmamalıdır."
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