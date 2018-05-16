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Güç da!

Kulağa küpe yapılan , sağlığa da katkı sağlıyor. Kalbi koruyor. Kan şekerini dengeliyor. etkisiyle çiftlerin yüzünü güldürüyor..

Güç kirazda!
Yaz mevsiminin habercisi , pazar tezgahlarında yerini alıyor. Güçlü bir antioksidan olan bu meyve A, B, C, K vitaminleri ile potasyum, demir ve magnezyum mineralleri içeriyor. Hem ağızları tatlandırıyor. Hem şifa veriyor. Cinsel hayatı renklendiriyor. etkisiyle hormonları harekete geçiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Mucizevi meyve kirazın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kan şekerini dengeler.
yağları eritir.
beyin hücrelerini besler. Azlheimer ve demanstan korur.
tansiyonu ve kolesterolü dengeler.
Felç riskini azaltır.
Kas ağrılarını azaltır.
Kalbı korur.
Kolon kanserini önler.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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