Bahar mideyi bozar

Mide hastalıkları, toplumda sık karşılaşılan sağlık sorunlarının başında geliyor.

Yanlış beslenme, hızlı yemek yeme gibi davranışlar bu hastalıkları tetikliyor. Ülser, gastrit, reflü, mide kanseri gibi hastalıklar, özellikle mevsim geçişlerinde daha çok şikayete neden oluyor.



BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide rahatsızlıkları genellikle ağrı ile kendisini belli ediyor.

Bunları bulantı, kusma, kanama, hazımsızlık, ağıza acı su gelmesi, kötü ağız kokusu ve ani kilo kaybı gibi şikâyetler takip ediyor.

Ağrı ve Yanma: Mide bölgesinde hissedilen kronik ağrılar, ülser hastalığının belirtisi olabiliyor.

Oniki parmak bağırsağı ülserinde, yemeklerden birkaç saat sonra başlayan, gece uyandıran kronik ağrılar görülüyor. Bu ağrıların dışında ani başlayan, çok şiddetli, delici ve kısa sürede tüm karna yayılan ağrılarda ülser delinmesi (perforasyon) ihtimali düşünülüyor. 50 yaşın üzerinde kısa süre önce başlayan, yemeklerle artan, iştahsızlık ve kilo kaybı ile birlikte olan ağrılarda ilk akla gelen mide kanseri oluyor.

Hazımsızlık: Yemeklerden sonra dolgunluk, şişkinlik hissi, çabuk doyma ve bulantı gibi şikayetlerden oluşuyor.

Her türlü mide hastalığında, hazımsızlık görülüyor

Kanama : Ülser hastalarında en çok bahar aylarında kanama görülüyor.

Kanamaların yüzde 20'sinde dışkı koyu katran renginde oluyor. Yüzde 30'unda ağızdan kırmızı kanama ortaya çıkıyor. Yüzde 50 vakada ise her ikisi bir arada görülüyor. Dışkının koyu renkte olması, midedeki kan proteinlerinin mide asidi ile sindirilmesi sonucu oluşuyor.

Ağıza Acı Su Gelmesi: Mideden yemek borusuna geçen mide muhtevası, ağıza kadar olan bölgede yanma hissi oluşturuyor. Bu durum reflünün en büyük belirtisini oluşturuyor. Ağır yemeklerden sonra ve yattıktan sonra reflü şikayetlerine sık rastlanıyor. Reflü bazen kalp krizi, ses kısıklığı, astım gibi hastalıklarla karıştırılabiliyor.

Ağız Kokusu: Genelde diş, diş eti, sinüs infeksiyonları gibi hastalıklardan kaynaklanan ağız kokusu mide kanseri, reflü, gastrit gibi hastalıklarda da görülebiliyor.

Ani Kilo Kaybı: Başka hastalıkların yanı sıra mide kanserinin erken belirtisini ani kilo kaybı oluşturuyor. Çok sıcak yiyecek ve içecek tüketen, tütsülenmiş, tuzlanmış, salamura tüketen kişilerde ortaya çıkan mide rahatsızlıkları ve kilo kaybı mide kanseri ihtimalini gösteriyor.

Bulantı, Kusma : Mide hastalıkların hemen hepsinde bulantı ve kusma ortaya çıkabiliyor.



LOKMALARI İYİ ÇİĞNEYİN

Mide rahatsızlığı yaşayan kişilerin kendilerine dokunan belirli besinlerden uzak durmaları gerekiyor.

Bir öğünde aşırı miktarda yemek yerine sık ve az yemek yemesi, lokmaların iyice çiğnenmesi öneriliyor.