Atatürk Havalimanı'nda dün yaşanan ölüm yürekleri sızlattı. Kanser hastası, dün Adana'dan İsviçre'ye gitmek üzere yola çıktı. İlk olarak İstanbul'a giden anne oğul, transit olarak Zürih'e gitmek için havalimanında pasaport işlemlerini yaptırmaya başladı.Uçağın kalkış saatini beklediği sıradaTalihsiz kadına ilk müdahaleyi, olay yerine giden sağlık ekipleri yaptı.Cenazesi, apronda bekleyen ambulansa bindirerek özel bir hastanenin morguna kaldırdı.