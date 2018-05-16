İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün yaşanan ölüm yürekleri sızlattı. Kanser hastası 66 yaşındaki Döndü Biffiger, dün Adana'dan İsviçre'ye gitmek üzere yola çıktı. İlk olarak İstanbul'a giden anne oğul, transit olarak Zürih'e gitmek için havalimanında pasaport işlemlerini yaptırmaya başladı.
ŞOK GEÇİRDİ
Uçağın kalkış saatini beklediği sırada Döndü Biffiger aniden fenalaştı. Talihsiz kadına ilk müdahaleyi, olay yerine giden sağlık ekipleri yaptı. Ancak Biffeger, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, apronda bekleyen ambulansa bindirerek özel bir hastanenin morguna kaldırdı. Talihsiz kadının acılı oğlu ise yaşanan bu ani ölüm karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Döndü Biffiger
CEVDET ÖZDEMİR
ŞOK GEÇİRDİ
Uçağın kalkış saatini beklediği sırada Döndü Biffiger aniden fenalaştı. Talihsiz kadına ilk müdahaleyi, olay yerine giden sağlık ekipleri yaptı. Ancak Biffeger, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, apronda bekleyen ambulansa bindirerek özel bir hastanenin morguna kaldırdı. Talihsiz kadının acılı oğlu ise yaşanan bu ani ölüm karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Döndü Biffiger
CEVDET ÖZDEMİR
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